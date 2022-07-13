Александр Беглов проехал на новом петербургском трамвае с комплексом активной помощи водителю

13 июля на полигоне Пункта технического обслуживания трамваев (ПТО) «Шаврова» губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову презентовали новый подвижной состав СПб ГУП «Горэлектротранс» поставки 2022 года. Глава города осмотрел троллейбус «Транс-Альфа» (Вологда) и троллейбус с увеличенным автономным ходом «Белкоммунмаш» (Минск), а также проехал на новом трамвае «Богатырь-М» производства «ПК Транспортные системы». Во время рейса директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин доложил губернатору о принципе работы комплекса активной помощи водителю, который с 2022 года согласно техническому заданию предприятия устанавливается на все поступающие в Петербург трамваи. Такие системы ещё не внедрены нигде в России и мире, а для нашего города это уже серийные трамваи, которые прибывают по новым контрактам в рамках реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».

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Особенность новой трамвайной поставки - комплекс активной помощи водителю, установленный на трамвае «Богатырь-М» по техническому заданию Горэлектротранса. Комплекс активной помощи водителю от Cognitive Pilot включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя. Как на практике работают интеллектуальные системы трамвая для Петербурга губернатор увидел непосредственно из кабины водителя, проехав по полигону ПТО «Шаврова». Также в рейсе приняли участие вице-губернатор Кирилл Поляков и врио председателя Комитета по транспорту Валентин Енокаев. Директор Горэлектротранса Денис Минкин пояснил, что при въезде в зону ограничения скорости, которую трамвай определяет по точкам геолокации, «автоматика» не даёт водителю возможность разогнать трамвай выше допустимой скорости. Также на полигоне продемонстрировали остановку трамвая при идентификации на путях препятствия в виде человека, или когда система определила, что водитель заснул.

«Мы сейчас провели эксперимент. Установленные в трамвае видеокамеры и радар среагировали на препятствие и мгновенно снизили скорость вплоть до остановки. Еще один очень важный элемент - система, которая следит за состоянием водителя и подает сигнал при отклонении от нормы. Если водитель не среагировал – трамвай остановится. Совсем скоро эти трамваи выйдут на линии. К концу 2023 года петербуржцев будут перевозить уже 57 «Богатырей»», - рассказал губернатор Александр Беглов.

Справка:

Комплекс активной помощи водителю, устанавливаемый с 2022 года на серийных трамваях по заказу СПб ГУП «Горэлектротранс», включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя, связанные между собой. В систему активной безопасности входят видеокамеры и радар-детектор с высокой чувствительностью, точностью восприятия и передачи информации. Также система обладает самостоятельным правом осуществлять торможение, если распознает препятствие. Например, в темное время суток «автоматика» сработает быстрее скорости человеческой реакции. При отсутствии надлежащих действий со стороны водителя система снижает скорость трамвая вплоть до полной остановки. Система контроля бодрствования водителя включает в себя видеокамеру, программное обеспечение и кнопку бдительности. Система следит за состоянием водителя и, если видит отклонения, подает соответствующий сигнал водителю. Если водить вовремя отреагировал и подтвердил режим бодрствования, то система снимает сигнал. Если же в заданное время никакой реакции от водителя не поступило, то система контроля бодрствования даёт сигнал на включение режима служебного торможения до полной остановки. Это страхует от человеческого фактора, когда водителю неожиданно стало плохо, он заснул или отвлекся от управления.

Поставка новой техники осуществляется во исполнение 6 государственных контрактов (один из них – Комитета по транспорту). В период 2022-2023 гг. Горэлектротранс получит 286 троллейбусов и 192 трамвая. Трамваи и троллейбусы, представленные губернатору Александру Беглову – это техника первой партии поставок по контрактам.

По словам директора Горэлектротранса Дениса Минкина, основным трендом при подготовке технического задания на закупку современного подвижного состава для петербургского Горэлектротранса является установка различных систем для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров и водителей, а также энергоэффективности транспорта.

«Все существующие на данный момент перспективные системы интегрированы в новые трамваи и троллейбусы», - отмечает Денис Минкин.

На новых троллейбусах поставки 2022 года также установлена система контроля бодрствования водителя. Эта система следит за состоянием водителя, а также в случае необходимости отключает тяговый привод (снижает «тягу»). Александру Беглову представили троллейбус серии «Авангард» производства АО «Транс-Альфа» и минские троллейбусы с увеличенным автономным ходом серии «OLGERD» производства ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» с аккумуляторными батареями ООО «РЭНЕРА» («Росатом»). Стоит отметить, что СПб ГУП «Горэлектротранс» на ПМЭФ-2022 подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «РЭНЕРА» в целях реализации концепции осознанного потребления энергии в электротранспорте. Она предполагает формирование новой бизнес-модели со сквозной технологией жизненного цикла батарей – от производства до их утилизации.

В заключении мероприятия Александру Беглову представили рендеры «Уралтрансмаша» с обликом современных трамваев в ретростиле для центра Петербурга. Макеты представляют собой рабочие варианты интерьера, экстерьера и схемы окраски вагонов. Варианты цветовой гаммы губернатор поручил обсудить с горожанами.