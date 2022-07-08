«Сориентировались!» В «Зарнице» наградили победителей большой спортивной игры

В детском оздоровительном лагере Горэлектротранса «Зарница» в преддверии закрытия второй смены состоялось торжественное награждение победителей соревнований по спортивному ориентированию, прошедших 6 июля. Специально для вручения наград к «зарничникам» приехал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Руководитель предприятия провёл также встречу с вожатыми «Зарницы», чтобы услышать их мнения об организации детского отдыха.

Большую спортивную игру провела в ДОЛ «Зарница» Федерация спортивного ориентирования Петербурга. Участие в соревнованиях приняли 127 человек в шести возрастных категориях. Свои умения и навыки ориентироваться на местности ребята демонстрировали с помощью новейших технологий, а также выполняли задания на логику и эрудицию. Победители призёры были отмечены грамотами и медалями.

«Спортивное ориентирование – очень полезная штука. С такими знаниями и навыками вы и в лесу не заблудитесь, когда за грибами пойдёте, и на охоте зверя найдёте», - отметил директор предприятия Денис Минкин, поздравляя ребят.

Победители соревнований по спортивному ориентированию

Категория «Мальчики 7 - 10 лет»

1 место: Фёдор Еремеев, 5 отряд.

2 место: Радимир Белов, 6 отряд.

3 место: Фёдор Борисов, 7 отряд.

Категория «Девочки 7 - 10 лет»

1 место: Марина Подплетько, 3 отряд.

2 место: Амелия Алексеева, 4 отряд.

3 место: Таисия Капранова, 4 отряд.

Категория «Мальчики 11 - 12 лет»

1 место: Абдулла Гасанов, 5 отряд.

2 место: Дмитрий Золотков, 6 отряд.

3 место: Иван Воронцов, 5 отряд.

Категория «Девочки 11 - 12 лет»

1 место: Елизавета Муравьёва, 6 отряд.

2 место: Аделина Шевцова, 6 отряд.

3 место: Анастасия Бржезинская, 2 отряд.

Категория «Мальчики 13 - 15 лет»

1 место: Тимофей Большев, 6 отряд.

2 место: Ярослав Кулагин, 6 отряд.

3 место: Тимофей Сарапов, 6 отряд.

Категория «Девочки 13 - 15 лет»

1 место: Дарья Купцова, 6 отряд.

2 место: Полина Керницкая, 6 отряд.

3 место: Вероника Кулькова, 6 отряд.

После награждения представители спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо Калининского района Санкт-Петербурга имени А.С. Рахлина выразили благодарность директору СПб ГУП «Горэлектротранс» Денису Минкину за оказанную помощь в организации и проведении в ДОЛ «Зарница» тренировочных занятий для спортсменов школы. Благодарственную грамоту вручил тренер сборной Санкт-Петербурга по дзюдо Артур Кушпита.

Завершился вечер праздничным концертом, подготовленным самими ребятами. Сегодня насыщенная программа каникул в «Зарнице» продолжится встречей ребят с популярным петербургским зоологом Павлом Глазковым. А 17 июля эстафету летнего отдыха примет 3-я смена, которая продлится по 6 августа.

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