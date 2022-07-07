Трамвай «Стиляга» пожелал удачи молодожёнам в День семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности Горэлектротранс предложил молодожёнам, чья дата регистрации выпала на 8 июля, отправиться в свадебный рейс на самом любимом ленинградском трамвае 50-60-х годов «Стиляге». Семейные пары приехали в старейший Василеостровский трамвайный парк, чтобы поучаствовать в трамвайной фотосессии «В семейное благополучие на юбилейном «Стиляге» и затем отправиться в путешествие по центру Петербурга на реплике трамвая ЛМ-57.

Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта, где собрана коллекция старинных трамваев и ретротроллейбусов, распахнул свои двери для свадебной фотосессии. В числе экспонатов молодожёнов встретил сверкающий хромированными молдингами самый модный ленинградский трамвай ЛМ-57 по прозвищу «Стиляга». Юбилейный вагон, который в 2022 году отмечает своё 65-летие, обязуется стать семейным парам доброй приметой и проводником в долгие годы совместной счастливой жизни.

Чтобы пофотографироваться на фоне уникальных экспонатов, Игорь Фёдоров и Карина Белянина пришли в Василеостровское депо прямо из Василеостровского ЗАГСа, где только что стали мужем и женой.

«Это довольно интересно, всё-таки это Петербург, трамвайчики, - объясняет Игорь свой интерес к электротранспорту. «Да, это здорово, это история. Мы ничего такого не планировали, но, когда нам предложили, мы подумали – а почему бы и нет, ведь когда ещё выдастся такая возможность!» - добавляет Карина.

Игорь Фёдоров и Карина Белянина

Михаил и Ксения Ольховские тоже пришли в Экспозиционно-выставочный комплекс в статусе молодожёнов. Правда, их семейный стаж чуть побольше, так что посещение старинного депо стало частью их медового месяца. Михаил признаётся, что не случайно пришёл вместе с Ксенией именно сюда: несколько лет назад всерьёз полюбил трамваи и троллейбусы. Кстати, в создании семьи без электротранспорта тоже не обошлось – правда, пригородного. «Мы несколько лет дружили, ходили друг к другу пешком. А в один момент отправились в поход, куда нас отвезла электричка – и вот теперь я с кольцом», - рассказывает Михаил.

Молодожёны считают, что рецепт семейного счастья очень простой. «Понимать друг друга, уважать друг друга, заботиться друг о друге. Любить друг друга» - рассуждает Ксения. «Сказала бы просто – со мной жить» - смеётся Михаил.

Михаил и Ксения Ольховские

После фотосессии на стилизованной реплике «Стиляги», оборудованной мягкими сиденьями и столиками, обе молодые пары отправились в видовой рейс по центру Петербурга.