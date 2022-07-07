Большое приключение: ребята из «Зарницы» приняли участие в спортивном ориентировании

Территория детского оздоровительного лагеря «Зарница» славится своим масштабом – 24 гектара в сосновой полосе. Идеальное место для игры с картой и компасом. Представители федерации спортивного ориентирования Петербурга провели большую спортивную игру для отдыхающих в лагере детей.

Спортивное ориентирование – это не только прохождение трассы на время с демонстрацией умений и навыков ориентироваться на местности с помощью карты и компаса. Сегодня это вид спорта с внедрением инноваций. Перед началом игры дети надели на пальцы специальные датчики, они необходимы для совершения отметок при прохождении станций. Ребята должны были нажимать ими на другие датчики, установленные на станциях, а еще выполнять задания на логику и эрудицию.

Награждение команды-победителя состоится в преддверии закрытия второй смены и будет сопровождаться праздничным концертом, подготовленным самими ребятами.

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