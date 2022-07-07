В петербургском Горэлектротрансе назвали имена лучших путейцев

На верхнем фото: бригада Василия Корзникова и Алексея Тарасова

На первом этапе конкурса по результатам работы за истекший период года на каждой дистанции пути были выявлены по два лучших монтёра, которые составили бригаду для участия в финальной части конкурса. Финал, в свою очередь, состоял из теоретической и практической частей и проходил на территории базы 3-й дистанции капитальных работ на Литовской улице.

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5 вопросов – 5 минут

В финале работники сначала должны были подтвердить свои знания в объёмах, обеспечивающих возможность качественного и безопасного выполнения работ по всем видам ремонта и текущему содержанию трамвайного пути. На «экзамене» конкурсантам предстояло за 5 минут ответить на 5 вопросов: по конструкции трамвайного пути, правилам технической эксплуатации трамвая, по ремонту и текущему содержанию трамвайного пути, а также по охране труда при производстве работ и основам трудового законодательства.

Рельсы-рельсы – шпалы-шпалы

Вторая часть – самая зрелищная, но и самая трудоёмкая. На этом этапе каждой бригаде предстояло за несколько часов с нуля собрать звено рельсошпальной решётки протяжённостью 12,5 метров. При выполнении работ учитывались соблюдение расстояния между осями соседних шпал, отклонение от норматива по ширине колеи, плотность забивки костылей и другие параметры, которые затем проверялись судьями с помощью инструментов. При этом члены бригады должны были неукоснительно соблюдать технику безопасности, координируя действия друг друга.

Пути победы

По результатам конкурса бригад победителями стали Василий Корзников и Алексей Тарасов (6-я дистанция). Второе место заняли Владимир Сентябрёв и Андрей Максимович (5-я дистанция). Замкнула тройку призёров бригада в составе Николая Кошукова и Аляра Азим оглы Назарова (2-я дистанция). В индивидуальном зачёте первое место разделили Василий Корзников и Алексей Тарасов. На втором месте Аляр Азим оглы Назаров, третье у Владимира Сентябрёва и Андрея Максимовича. В соответствии с положением о конкурсе лучшие монтёры пути Горэлектротранса будут отмечены денежными наградами.

Фото Максима Зверека, инженера-технолога 3-й дистанции Службы пути

Добавим, основные цели и задачи конкурса «Лучший монтёр пути» - совершенствование профессионального мастерства монтёров, распространение передового опыта, а также улучшение качества ремонта и содержания трамвайного пути, основных эксплуатационных показателей работы городского электротранспорта, обеспечение безопасности и регулярности движения.