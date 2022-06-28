В «Зарнице» провели журналистскую секцию на свежем воздухе

Парты сменились на беседку в приятной тени, а школьные сочинения на жанры журналистики. Отдыхающие в ДОЛ «Зарница» накануне встречали новый тематический день, на этот раз посвященный практикуму по созданию корпоративной газеты «Петербургские магистрали». Пресс-служба ГЭТ провела для ребят старших отрядов секцию по журналистике, результатом которой станут новые публикации о жизни ДОЛ в газете. Кстати, материалы ребят первой смены уже опубликованы в рубрике «Зарница-озорница», которая появилась в «Петербургских магистралях» к открытию лагеря после реконструкции.

Вводное занятие журналистского кружка в «Зарнице» было посвящено знакомству с журналистикой, а также с процессом создания печатной газеты на примере «Петербургских магистралей». Детям рассказали, какие бывают профессии в этой сфере, разобрали нюансы каждой. Ребята поделились своими мечтами стать фотокорреспондентом, телеведущим, а также диктором на радио.

Итогом занятия стали практические задания, которые участники сами себе придумали. Почти все девчонки и мальчишки решили работать в группах: первая группа будет готовить репортаж про спортивную жизнь лагеря, вторая – делать материал про вечер дискотеки, третья – снимать общее виде про «Зарницу». Самая ответственная роль досталась Веронике из первого отряда – она решила самостоятельно подготовить интервью с директором лагеря.

Подготовленные ребятами материалы войдут в специальную рубрику газеты «Петербургские магистрали» «Зарница –озорница».

Также по теме: