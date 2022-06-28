«Петербургские магистрали»: вышел в свет июньский номер газеты

ДОЛ «Зарница» открылся после масштабной реконструкции. «Зарничники» выступили в роли журналистов «ПМ»: сделали рубрику «Зарница-озорница». В ней они сами рассказывают на страницах газеты о том, что именно изменилось в лагере, и что думают об этом маленькие отдыхающие.

Одним из центров притяжения XXV Петербургского международного экономического форума стала концепция развития Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, презентованная губернатору Александру Беглову директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным. Кроме того, предприятие подписало на ПМЭФ важные соглашения.

Вслед за водителями троллейбуса в июне были названы имена победителей городского конкурса профессионального мастерства вагоновожатых. Главной изюминкой стало новое задание, при выполнении которого нужно было открыть ворота кабиной трамвая, не уронив со стоек теннисные мячи. Праздник для водителей-финалистов администрация и профсоюз организовали в стрелковом клубе «Олимпиец».

Порядка ста работников ГЭТ организованно сдали в июне нормы комплекса «Готов к труду и обороне», принеся тем самым очки своим паркам и подразделениям в рамках нового корпоративного конкурса «Быть здоровым легко!» В зачёт конкурса пошло и участие в первом смотре художественной самодеятельности «Фестиваль талантов».

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