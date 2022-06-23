Реконструкция не предел: детский оздоровительный лагерь Горэлектротранса «Зарница» встретил вторую смену новым преображением

Открытый в этом году после реконструкции детский оздоровительный лагерь «Зарница» петербургского Горэлектротранса продолжает развиваться. Во многом этому поспособствовали сами ребята первой смены, которым предложили писать свои идеи по улучшению лагеря лично директору СПб ГУП «Горэлектротранс» Денису Минкину. Как результат этого взаимодействия в пересменку в дополнение к новым спортивной и батутной площадкам в ДОЛ появился крытый спортзал с прорезиненным покрытием, открытая профессиональная баскетбольная площадка, оборудованы поле для пляжного волейбола и большая тренажерная зона для общей физической подготовки. А ребята второй смены получили выбор новых секций и кружков и свои индивидуальные наборы – комплект брендированных футболок, кепок и полотенец.

Во вторую смену, стартовавшую в последние июньские выходные, ДОЛ «Зарница» принял 7 отрядов. Всего – 140 ребят, включая спортсменов из школы олимпийского резерва.

Благодаря реконструкции, завершившейся к началу сезона-2022, ведомственный лагерь «Зарница» стал всесезонным. В отремонтированных жилых корпусах и столовой обновили системы отопления и горячего водоснабжения, на каждом этаже корпусов оборудовали туалеты, умывальники и душевые. В комнатах появилась новая мебель, а для столовой приобрели современное оборудование для горячего цеха.

По словам директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина, на предприятии считают делом чести сохранить и поддерживать в работоспособном состоянии ведомственный детский оздоровительный лагерь «Зарница», которому уже почти 70 лет:

«Детям летом надо где-то отдыхать, надо быть здоровыми людьми, сдавать ГТО. Это не патетика: у меня своих трое детей, двое внуков уже, я эту задачу на практике понимаю. Поэтому мы и занялись реконструкцией лагеря, чтобы сделать его современным и всесезонным. По качеству он сейчас выше среднего – с кирпичными корпусами и удобствами на каждом этаже. Для работников ГЭТа он работает в очень льготном финансовом режиме: цена путевки ниже, чем на рынке. Но, например, со второй смены лагерь загружен, в том числе по путевкам по полной цене. На днях в «Зарницу» по моему приглашению приезжал председатель Федерации спортивного ориентирования Петербурга. Откартографировали всю территорию и будем делать здесь тренировочные и соревновательные сборы, а сам лагерь перейдет в режим круглогодичной работы» – отмечает директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

«Зарницу» по праву можно назвать спортивной базой, обилие спортинвентаря и площадок для занятий – тому доказательство. Ребятам предлагается попробовать себя в различных видах спорта: футбол, мини-футбол, баскетбол, теннис, волейбол, пляжный волейбол, тренажеры. Самым популярным спортивным развлечением среди детей первой смены стали профессиональные каркасные мини-батуты, их в лагере четыре штуки.

В пересменку лагерь «Зарница» преобразился еще больше. На его территории организовали ещё четыре новых спортивных объекта. Это открытая площадка для баскетбола с прорезиненным специальным покрытием, открытая большая площадка с тренажерами, песчаное поле для пляжного волейбола, а также крытый спортзал с твердым прорезиненным покрытием, который по достоинству оценят гости второй смены – представители школы олимпийского резерва по дзюдо.

Помимо этого, в методическую программу были включены новые секции и кружки: театральный и художественный кружки, музыкальная и вокальная студии, занятия по рукоделию и английскому языку, шахматный клуб. Кстати, многие их них появились как раз по итогам опроса ребят первой смены.

В «Зарнице» развивают командный дух, поэтому у каждого отряда есть свое названия, слоган, а также определенного цвета футболки и бейсболки с логотипом лагеря.

Летом-2022 лагерь принимает четыре смены. 3-я смена пройдет с 17 июля по 6 августа, 4-я смена – с 9 августа по 29 августа. Контакты для приобретения путевок: +7 (812) 244-18-20 (доб. 6164), +7 (951) 674-17-61, Балякина Юлия Васильевна.

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