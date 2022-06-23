7 отрядов всех возрастов: в ДОЛ «Зарница» торжественно открылась вторая смена

По-настоящему летние выходные в детском оздоровительном лагере Горэлектротранса «Зарница» выдались деятельными. Здесь открылась вторая смена, на которую прибыли 142 ребенка, включая спортсменов. На торжественной линейке состоялось представление 7 отрядов и церемония поднятия флага.

В ДОЛ «Зарница» пересменка. Лето не ждет: на прошлой неделе подводили итоги и провожали отдыхающих первой смены, а в выходные уже приветствовали новый заезд. Ребята знакомились друг с другом и с лагерем. Сейчас перед ними стоит первая творческая задача – придумать названия своим отрядам и девизы, а также выбрать кружки и спортивные секции для занятий. Выбор огромен: от рукоделия до прыжков на спортивных батутах.

Впрочем, ещё до объявления названий и профилей отрядов эту смену уже смело можно считать спортивной. В лагерь приехали профессиональные спортсмены – дзюдоисты и танцоры из спортивных школ Петербурга.

Желаем ребятам хорошо отдохнуть, вдоволь насладиться летней погодой и обрести новых друзей!

Напомним, в сезон-2022 ДОЛ «Зарница» принимает ребят после реконструкции. Инфраструктуру лагеря обновили, таким образом оздоровительная база стала всесезонной. Этим летом ДОЛ примет 4 смены.

3 смена пройдет с 17 июля по 6 августа, 4 смена – с 9 августа по 29 августа. Контакты для приобретения путевок на 3 и 4 смены: +7 (812) 244-18-20 (доб. 6164), +7 (951) 674-17-61, Балякина Юлия Васильевна.

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