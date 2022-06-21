Кирилл Поляков рассказал о работе трамвая №7 на период закрытия метро «Ладожская»

Трамвай №7, поехавший в 2021 году по новым путям на Гранитной улице к Ладожскому вокзалу, станет шаттлом к метро «Новочеркасская» на период ремонта станции «Ладожская». Трамвайный шаттл, как наиболее вместимый вид наземного транспорта, позволит вывести пассажиропоток крупного транспортного пересадочного узла в Невском районе к ближайшим станциям метро и в центр города. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в ходе объезда трассы маршрута №7. Вместе с врио председателя Комитета по транспорту Валентином Енокаевым он проехал на трамвае от Ладожского вокзала по трассе будущего шаттла.

С целью обслуживания повышенного пассажиропотока на период закрытия метро «Ладожская» Комитет по транспорту и Горэлектротранс закупают новые трехсекционные трамваи. Особенностью маршрута №7 является конфигурация путей без разворотного кольца у Ладожского вокзала, поэтому трассу обслуживают двухкабинные вагоны. Они разворачиваются по принципу челнока: водитель переходит в другую кабину и перестраивает трамвай на пути противоположного направления. Новые трамваи вместимостью порядка 300 человек в отсутствие метро должны будут обеспечить транспортную доступность Ладожского вокзала.

Вице-губернатор Кирилл Поляков проехал по маршруту №7 от Ладожского вокзала и рассказал, как будет организована транспортная работа на время закрытия метро «Ладожская»:

«Будет запущен трамвайный шаттл до ближайшей станции метро «Новочерскасская». Он будет подвозить людей, которые приезжают сюда как на поездах дальнего следования, так и на трамваях «Чижик» и автобусах со всех прилегающих районов. Трамвайные шаттлы рассчитаны на полный пассажиропоток, соответственно, они будут ходить с большой частотой», - отметил Кирилл Поляков.

Планируемый интервал движения трамвайных шаттлов будет приближен к интенсивности движения поездов метро и составит 3-4 минуты. Впрочем, трамвай №7 будет удобен не только тем, кто хочет оперативно добраться от Ладожского вокзала и спуститься в метро на станции «Новочеркасская». Полная трасса маршрута №7 соединяет левый и правый берега Невы, таким образом на трамвае от Ладожского вокзала можно добраться в центр города. Так и поступил сегодня во время объезда трассы Кирилл Поляков, за несколько минут доехав до метро «пл. Александра Невского».

Напомним, в октябре 2021 года трамвайный маршрут №7 продлили от конечной станции «Малая Охта» на 1,3 км, трамваи стали подъезжать по Гранитной улице к Ладожскому вокзалу. Таким образом, транспортный хаб в Невском районе «подключили» к трамвайной линии, которая обеспечивает связь с центром города, а также оранжевой и зеленой ветками метро: «Улица Дыбенко», «Ломоносовская», «Пл.Александра Невского», «Новочеркасская».