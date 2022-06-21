Первая смена в ДОЛ «Зарница» завершилась обсуждением с отдыхающими, как улучшить лагерь

В начале июня детский оздоровительный лагерь «Зарница», принадлежащий Горэлектротрансу, открылся после реконструкции и принял первую летнюю смену. Помимо отдыха перед ребятами стояла важная задача: оценить обновленный лагерь и поиграть в игру «Контроль качества». Отряды собрали свои предложения по улучшению жизни в лагере в специальные конверты, которые направили директору СПб ГУП «Горэлектротранс» Денису Минкину. Он приехал на подведение итогов смены и вручил наиболее активным рационализаторам памятные подарки.

Лидером по числу интересных рационализаторских предложений стал Иван Малышев из старшего 1 отряда. Он получил главный приз – планшет – и статус «Главного инженера лагеря «Зарница». Иван подсказал создать на территории веревочный парк, утреннюю зарядку делать возле флага, у столовой построить беседку, а также организовать систему навигации, расставив указатели на местности лагеря. Также в числе его идей было популярное среди ребят предложение по организации походного дня с палатками и костром.

Также в числе предложений по улучшению быта и программы ребята предлагали введение новых кружков по бисероплетению, макияжу, английскому, запуск самокатов и велосипедов до столовой, элементы гостиничного сервиса и обустройство фонтана «Зарница». Самые трогательные письма прислали из младшего отряда «Звездочки»: они соскучились по «дню непослушания» с пиццей, сладостями и телевизором.

Все предложения были зафиксированы в сводный отчет и вынесены на рассмотрение руководства ДОЛ «Зарница» и Горэлектротранса. Ведь хотя первая смена и подошла к концу, лето всё ещё впереди. С 24 июня лагерь готовится к заезду второй смены, которая будет состоять из 140 ребят. Среди них будут спортивные отряды танцоров и дзюдоистов.

Напомним, в процессе реконструкции в лагере обновили корпуса, системы отопления и горячего водоснабжения, таким образом ДОЛ «Зарница» стал всесезонным. Также корпуса на каждом этаже оборудованы туалетами, умывальниками, душевыми и новой мебелью, а столовая - современным оборудованием для горячего цеха.

В сезон-2022 ДОЛ «Зарница» примет 4 смены. Контакты для приобретения путевок: +7 (812) 244-18-20 (доб. 6164), +7 (951) 674-17-61, Балякина Юлия Васильевна.

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