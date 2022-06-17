Схема движения электротранспорта в дни подготовки и проведения праздника выпускников "Алые паруса"

В связи с подготовкой и проведением праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» вносятся изменения в организацию движения троллейбусов и трамваев в центре города с 21 по 25 июня. А также для удобства пассажиров будет организовано движение троллейбусов с увеличенным автономным ходом (без подсоединения к контактной сети) по Дворцовому мосту с 22 по 24 июня.

ДВОРЦОВЫЙ МОСТ

С 20:00 21 июня

С 20:00 21 июня до окончания движения закрывается троллейбусное движение по Дворцовому мосту.

Троллейбусы следуют:

№1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№10: от к/ст «Новгородская улица» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер. до к/ст «Конногвардейский бульвар» (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича);

№11: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О, 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: по Ждановской ул., Тучкову мосту), Ждановской ул., Петровскому пр. до к/ст «Петровская площадь».

С 22 июня до 17:00 24 июня

С 22 июня до 17:00 24 июня троллейбусное движение по Дворцовому мосту осуществляется только по маршруту №10 троллейбусами с увеличенным автономным ходом (без подсоединения к контактной сети). Кроме того, троллейбусы №№1, 7, 10, 11 следуют по измененным трассам.

Троллейбусы следуют:

№1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№10 (ТУАХ): по обычной трассе.

За исключением периодов с 20:35 23 июня, с 12:00 до 17:00 24 июня. В это время троллейбусы №10 следуют по измененной трассе: от к/ст «Новгородская улица» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер. до к/ст «Конногвардейский бульвар» (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича);

№11 (22 июня): от к/ст «Улица Кораблестроителей» по Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О, 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: по Ждановской ул., Тучкову мосту), Ждановской ул., Петровскому пр. до к/ст «Петровская площадь»;

№11 (23 июня до 20:35): от к/ст «Улица Кораблестроителей» по ул. Кораблестроителей, ул. Нахимова, Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О, 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: по Ждановской ул., Тучкову мосту), Ждановской ул., Петровскому пр. до к/ст «Петровская площадь»;

№11 (23 июня с 20:35 и 24 июня по двум трассам):

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О, 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: по Ждановской ул., Тучкову мосту), Ждановской ул., Петровскому пр. до к/ст «Петровская площадь»;

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по ул. Кораблестроителей, ул. Нахимова, Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О, 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица».

С 17:00 24 июня до 15:00 25 июня

В день проведения праздника выпускников «Алые паруса» с 17:00 24 июня до 15:00 25 июня троллейбусное движение по Дворцовому мосту закрыто.

Троллейбусы следуют:

№1 (с 17:00 24 июня до 06:00 25 июня): от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до к/ст «Тульская улица»;

№1 (25 июня с 06:00 до 15:00): от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№7 (с 17:00 24 июня до 06:00 25 июня): от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул., Невскому пр.), 8-й Советской ул. до к/ст «Новгородская улица»;

№7 (25 июня с 06:00 до 15:00): от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№10 (с 17:00 24 июня до 06:00 25 июня): от к/ст «Хасанская улица» по Хасанской ул., ул. Коммуны, пр. Косыгина, Заневскому пр., Гранитной ул., Уткину пер., пр. Энергетиков, Заневскому пр. (обратно: по Заневскому пр.), мосту Александра Невского, Невскому пр., Суворовскому пр., Лафонской ул., ул.Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до к/ст «Тульская улица»;

№10 (с 17:00 24 июня до 06:00 25 июня): от к/ст «Новгородская улица» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер. до к/ст «Конногвардейский бульвар» (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича);

№11 (25 июня с 06:00 до 15:00 по двум трассам):

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О, 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: по Ждановской ул., Тучкову мосту), Ждановской ул., Петровскому пр. до к/ст «Петровская площадь»;

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по ул. Кораблестроителей, ул. Нахимова, Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О, 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица».

ТРОИЦКИЙ МОСТ, АДМИРАЛТЕЙСКИЙ И НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТЫ

С 17:00 24 июня до 06:00 25 июня закрывается движение троллейбусов и трамваев по Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, Троицкому мосту.

Троллейбусы следуют:

№5: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;

№17: от к/ст «Улица Костюшко» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, пл. Труда, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер. до к/ст «Конногвардейский бульвар» (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича);

№22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до к/ст «Тульская улица».

Трамваи следуют:

№3 (при закрытии Троицкого моста): от к/ст «Площадь Репина» по действующей трассе до Инженерной ул., далее по Инженерной ул., ул. Белинского, Литейному пр., Литейному мосту, ул. Академика Лебедева, Лесному пр., Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому пр., ул. Смолячкова, Лесному пр. (обратно: по Лесному пр.) до к/ст «Станция метро «Выборгская».