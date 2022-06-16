Лучшие водители трамвая и троллейбуса Санкт-Петербурга «взяли цель»

В петербургском Горэлектротрансе состоялось торжественное награждение победителей и участников конкурсов профессионального мастерства. Водители трамвая и троллейбуса снова должны были продемонстрировать предельную собранность, концентрацию и быстроту реакции, однако уже не на конкурсной трассе, а при поражении мишени: праздник для финалистов администрация и Первичная профсоюзная организация организовали в стрелковом клубе «Олимпиец».

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Победителей и финалистов поздравил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Руководитель предприятия, который также является мастером спорта по стендовой стрельбе, отметил, что для успешного выступления необходимо обязательно учитывать психологию. Причём это касается как спортивных конкурсов, так и конкурсов профессионального мастерства.

«На тренировках ты делаешь одно и то же движение и попадаешь практически сто процентов, а на соревнования выходишь и “разваливаешься”. Точно так же и в ваших соревнованиях водителей. Например, к сожалению, у нас не очень получился в этом году Всероссийский конкурс по троллейбусу. Совершенно очевидно, что сказалось нервное напряжение, где-то был психологический провал. Но в этом есть определённый кайф, когда на тебя давят, а ты всё равно решаешь свою задачу. Поэтому при подготовке к таким конкурсам нужно использовать спортивные методики, в том числе заниматься со спортивными психологами. Это тоже будет нескучно и интересно – посмотреть себя на стрессоустойчивость, на возможность концентрации», - отметил Денис Минкин.

Главный судья городских конкурсов профмастерства – начальник Службы безопасности движения Максим Лагуткин и председатель Первичной профсоюзной организации предприятия Галина Крылова вручили победителям почётные грамоты администрации Горэлектротранса и дипломы ППО ГУП «ГЭТ». Кроме того, призёры были отмечены денежными премиями: от администрации в размере 55, 35 и 25 тыс. руб., и от профсоюза в размере 30, 20 и 10 тыс. руб. соответственно. Все финалисты получили памятные подарки.

Напомним, победителями 2022 года стали:

По трамваю

I место: Михаил Догадин (Трамвайный парк № 8).

II место: Анастасия Шокина (Трамвайный парк № 1).

III место: Екатерина Захарова (Трамвайный парк № 8).

По троллейбусу

I место: Вячеслав Сулиз (Троллейбусный парк № 1).

II место: Александр Спиридонов (Троллейбусный парк № 2).

III место: Александр Лапин (Троллейбусный парк № 1).

Добавим, лучшим водителям трамвая и троллейбуса, занявшим 1-3 места, будет автоматически повышен разряд, а конкурсанты, вошедшие в десятку финалистов, получат право на досрочное повышение разряда.