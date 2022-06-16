«Муха-Цокотуха, оЗАРНое брюхо»: в «Зарнице» состоялся премьерный показ спектакля театральной студии

Дебютный спектакль ребята поставили по мотивам сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха», но, конечно, на свой лад. В гости к Мухе приходили не только «букашечки и таракашечки», но и представители фауны Ленинградской области – бурый медведь и лисица.

В новом прочтении произведения обошлось без похищения Мухи паучком и кровопролития. Угощения на именинах также были более разнообразными: не только крендельки и варенье, но и виноград, и пироги.

Театральный кружок под руководством опытного педагога пользуется большим спросом среди детей. Почти все ребята первой смены из трех отрядов ДОЛ «Зарница» участвуют в его работе. Программа кружка разработана таким образом, чтобы у детей формировалось образное мышление, развивалась фантазия, нестандартный подход, самостоятельность. Поэтому на занятиях им предлагается представить свое видение уже знакомых произведений, привнести в них что-то новое, а потом исполнить на сцене.

В сезон-2022 ДОЛ «Зарница» будет работать в 4 смены. Контакты для приобретения путевок: +7 (812) 244-18-20 (доб. 6164), +7 (951) 674-17-61, Балякина Юлия Васильевна.

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