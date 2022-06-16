На ПМЭФ губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову презентовали Концепцию развития экспозиционно-выставочного комплекса Горэлектротранса

Информация Администрации Губернатора Санкт-Петербурга





Губернатор Александр Беглов ознакомился с инвестиционными проектами, представленными в экспозиционно-деловой зоне Санкт‑Петербурга на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

В частности, «Горэлектротранс» представил проект приспособления зданий и сооружений исторического трамвайного парка на Васильевском острове. Комплекс зданий трамвайного депо является объектом культурного наследия регионального значения. Там планируется разместить экспозиционно-выставочный объект без нового капитального строительства. После завершения работ это будет крупнейший в Европе музей электротранспорта.

Графические материалы СПб ГУП «Горэлектротранс»