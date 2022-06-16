Горэлектротранс и Петербургский Политех создают уникальный формат подготовки инженеров нового поколения

16 июня 2022 года, во второй день работы Петербургского международного экономического форума, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков подписали соглашение о сотрудничестве в области совместной подготовки высококвалифицированных инженерных кадров по направлениям, связанным с применением цифровых технологий, системного цифрового инжиниринга.

В результате многолетнего всестороннего сотрудничества Горэлектротранс и СПбПУ выработали принципиально новую стратегию подготовки специалистов, призванных в самом ближайшем будущем совершить прорывные разработки в области научно-технологического развития Российской Федерации.

Подписанное соглашение предполагает разработку новых образовательных программ высшего образования и дополнительных образовательных программ, выполнение совместных научных исследований и научно-методических разработок, апробацию разработанных тренажеров для транспортной отрасли и др.

«Электротранспорт становится все более сложным – на сегодняшний день это уже почти как подводная лодка, самолет или даже космический корабль. И нагрузка научно-технического плана все время возрастает. Так, трамвай – уже не просто тележка, кузов и какие-то реостатно-контакторные системы управления. Это и электроника, и системы управления, комфорта, безопасности. На уровне постановки технического задания я сам должен научиться, чтобы знать, что запрашивать у производителей. Мне надо понимать все сегодняшние технологии, чтобы их внедрять – для этого и нужно научное сотрудничество. И нужны квалифицированные кадры, люди будущего, чтобы управлять такими «электрическими космическими кораблями». Железо вторично, главное – люди», – отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс», д.т.н., профессор Денис Минкин.

«Высокий научно-технологический потенциал Петербургского Политеха и Горэлектротранса служит надежной основой для долгосрочного и эффективного сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, компетенции которых будут конкурентоспособными, а потому востребованными, – считает проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков. – Цель нашего партнерства – создание нового типа инженерной подготовки за счет интеграции образовательных подходов, разработки и применения передовых цифровых и производственных технологий на основе выполнения реальных высокотехнологичных проектов и научных исследований мирового уровня».

Партнерство в области новых образовательных практик будет осуществляться в рамках реализации стратегических программ, направленных на решение задач технологического развития Российской Федерации, в их числе программы Научного центра мирового уровня СПбПУ «Передовые цифровые технологии», Центра Национальной технологической инициативы СПбПУ «Новые производственные технологии», выполнение проектов государственной программы «Приоритет-2030» и др.

Напомним, в прошлом году в рамках Международного инновационного форума пассажирского транспорта «SmartTRANSPORT» Горэлектротранс и СПбПУ подписали соглашение о совместной работе по модернизации и совершенствованию городского электрического транспорта и его инфраструктуры, в частности – беспилотных технологий. Первым этапом реализации сотрудничества стал макет беспилотного трамвая, демонстрирующий централизованное управление стрелками и светофорами, отслеживание подвижного состава с помощью датчиков на путях, построение маршрута с остановками, моделирование аварийный ситуаций, систему технического зрения для распознавания объектов и реакции на них.



