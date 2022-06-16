На ПМЭФ-2022 Горэлектротранс и РЭНЕРА подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства, повторного использования и утилизации литий-ионных аккумуляторных батарей

16 июня на полях XXV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между СПб ГУП «Горэлектротранс» и интегратором Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА». Подписантами выступили руководители компаний: директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.

Соглашение направлено на формирование новой бизнес-модели для реализации концепции осознанного потребления энергии в электротранспорте.

В частности, РЭНЕРА разработает механизм вторичного использования литий-ионных ячеек отработавшей тяговой батареи прежде чем она будет направлена на утилизацию. Применение таких ячеек возможно в производстве новых батарей, используемых в статичном режиме, где нет таких высоких требований к массо-габаритным характеристикам.

При наличии необходимого остаточного ресурса (75-80%) использование «рециклированных» аккумуляторов возможно в стационарных системах накопления электроэнергии, источниках бесперебойного питания и станциях быстрой зарядки электромобилей. Сценарий второго срока службы литий-ионных ячеек определяется после оценки их текущих параметров. С помощью специального оборудования проводится циклирование ячеек, определяется остаточная емкость, оценивается состояние аккумуляторов и при необходимости выполняются восстановительные работы. В малоциклируемом режиме при повторном использовании срок работы стационарных систем составляет от трех до пяти лет, станций быстрой зарядки – до трех лет.

«В Санкт-Петербурге проживают почти 6 млн жителей и ежегодно город посещают 10 млн туристов. Поэтому, в первую очередь, перед нами стоят задачи организовать удобные маршруты и обеспечить максимально комфортные безопасные условия для проезда жителей и гостей Северной столицы. Но вопросы эффективности и развития экологически чистого общественного электротранспорта для нас также очень актуальны. Несмотря на то, что подобный проект для отрасли реализуется впервые, польза для экологии и города очевидна. Продление срока батареи увеличит производительность и обеспечит высокую эффективность литий-ионных аккумуляторов», – отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

«Стандартный период работы аккумуляторных батарей в городском электротранспорте составляет не менее пяти лет. Повторное использование литий-ионных аккумуляторов продлевает их срок службы более чем в два раза. Это поможет оптимизировать себестоимость систем накопления энергии и затраты на создание инфраструктуры зарядных станций для электробусов и электромобилей», – отметил генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.

Первой площадкой, на которой будет реализован инновационный проект, станет петербургский Горэлектротранс. При подтверждении успешных результатов проект планируется тиражировать в другие регионы.

Напомним, что в конце мая в Петербург прибыл первый троллейбус с увеличенным автономным ходом производства «Белкоммунмаш» с аккумуляторными батареями ООО «РЭНЕРА». Всего же согласно контракту в течение двух лет Горэлектротранс получит 97 минских машин, укомплектованных литий-ионными аккумуляторными батареями производства ООО «РЭНЕРА».