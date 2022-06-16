Сезон охоты открыт: в «Зарнице» начался отлов «диких зверей»

Жираф, ленивец, зебра и даже представительница земноводных лягушка сбежали из зоопарка. На их поиск отправились три отряда ДОЛ «Зарница». Ребятам предстояло поймать зверей и вернуть их обратно в вольеры. Однако одно дело отыскать и поймать беглецов, другое – удержать их, ведь каждое животное хитрое – если не выставишь охрану, тут же убежит.

Вот такую игру в стиле сафари под названием «Сезон охоты» организовали для детей в лагере «Зарница». Загримированные под зверей вожатые лагеря прятались от своих воспитанников среди многочисленной зелени лагеря, а когда их находили, так просто не сдавались. К каждому животному – свой подход, к примеру, чтобы ленивца вернуть в вольер, ему нужно спеть колыбельную, жираф требовал отгадки ребуса, а лягушка была рада стихотворениям. Чтобы звери вновь не разбежались, нужно обязательно выставить охрану, но об этом ребята догадались не сразу. В итоге все животные отловлены, «Зарница» безопасна для отдыха!

В сезон-2022 ДОЛ «Зарница» будет работать в 4 смены. Контакты для приобретения путевок: +7 (812) 244-18-20 (доб. 6164), +7 (951) 674-17-61, Балякина Юлия Васильевна.

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