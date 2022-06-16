Михаил Догадин: «Трамвай всегда остаётся транспортом с особой атмосферой»

Вагоновожатый Трамвайного парка № 8 Михаил Догадин – новичок на конкурсе профессионального мастерства. Однако дебют оказался счастливым: золотой призёр до сих пор не может до конца осознать, за счёт чего ему удалось с ходу занять первое место. В рецепт успеха вошли самые разные компоненты: ответственность, добросовестность, работа в команде, а самое главное – любовь к трамваю, которая и привела победителя в профессию. Об этом и многом другом Михаил Догадин рассказал в интервью по горячим следам.

- Михаил, с момента окончания конкурса не прошли ещё и сутки. Кто уже успел Вас поздравить?

- Все поздравляли, это большая неожиданность для всех – не только для меня, но, наверно, и для всего трамвайного парка. Но это победа в принципе нашего трамвайного парка, потому что 8-й парк в этом году занял хорошие места: мы все в десятке, мы все молодцы.

- Первое участие в конкурсе – и сразу первое место! У Вас уже есть ответ, за счёт чего это произошло?

- Нет, я до сих пор ещё удивлён и всё думаю, когда же я проснусь. Тем не менее я проснулся, и ничего не поменялось. Просто я собрался, взял себя в руки и выполнил всё максимально чётко. Я очень самокритичен. Вот первое место, выше некуда, а я всё обдумываю, что мог бы выступить гораздо лучше по приёмке. Считаю, что шанс победить был у каждого, была напряжённая борьба. И мне есть к чему стремиться, несмотря на итоговый расклад.

- Раз Вы говорите, что могли выступить лучше, то, значит, остаётся задел на следующий конкурс, открывающий дорогу на Россию?

- Ну, посмотрим…Поживём – увидим.

- А в этот раз какая у Вас была мотивация перед конкурсом?

- Я стараюсь быть ответственным и добросовестным сотрудником. Мне предложили поучаствовать в конкурсе сначала внутри парка. Там я занял 4-е место, но так получилось, что на городской конкурс в тройке отправили меня. И мы все втроём слаженно и чётко готовились, решили, что мы одна команда, мы представляем свой трамвайный парк и, собственно, защитили его честь как смогли.

- Но лично для себя какие Вы задачи на конкурсе ставили?

- Показать свои навыки, показать какой-то достойный результат. Выступить не хуже других. Вот такая цель.

- И какой результат на тот момент Вы бы посчитали для себя достойным?

- Я считал, что попасть в десятку – это хорошо. Тем более я никогда раньше не участвовал в подобных конкурсах, и думаю, что это было бы здорово. Потому что я осознавал для себя, что в принципе это возможно. А первое место было для меня полной неожиданностью. И остаётся ей до сих пор.

- А как Вам конкурсная атмосфера, в которую Вы окунулись впервые?

- Замечательная атмосфера. Интересно побывать на другой территории, пообщаться с коллегами из разных трамвайных парков, узнать, что там у них, как. На ПТО «Шаврова», это территория 5-го трамвайного парка, нас встретили очень тепло, доброжелательно и гостеприимно, позволили предварительно позаниматься, потренироваться у себя на трассе. Так что к конкурсу мы готовились. Может, за счёт такой подготовки у нас у всех такой хороший результат. Важно, что с точки зрения подготовки к конкурсу все трамвайные парки были в равных условиях и у каждого конкурсанта была возможность укрепить свои навыки на полигоне. И тем слаще заслуженная победа. Победа нашего 8-го трамвайного парка.

- С позиции человека, который впервые пошёл на конкурс и сразу занял на нём первое место – что посоветуете своим молодым коллегам?

- В первую очередь надо ответственно работать на линии, соблюдать все правила, инструкции. Надо заниматься самоподготовкой, повторять правила дорожного движения, учиться чувствовать свой трамвай, свой вагон. Потому что баллы на конкурсе начисляются за точность, за секунды, за остановку точно в зоне белой полосы. В общем, должна быть собранность, должны быть определённые навыки и качества.

- И какие это качества для водителя трамвая в первую очередь?

- Человек должен осознавать суть своей работы, что он работает с людьми. А это не только пассажиры в салоне, но и все окружающие участники дорожного движения, другие водители, пешеходы. Пассажиров необходимо довезти до пункта назначения в целости и безопасности. При необходимости – оказать помощь. То есть требуется концентрация на всей окружающей обстановке. Вот я, когда выхожу на работу, выезжаю из парка и понимаю, что люди меня ждут на остановке, мне это добавляет какую-то…Даже не знаю…Добавляет сил, осознанности бытия. В общем, я люблю свою работу!

- А как именно Вы пришли в нашу профессию?

- Когда я получил права на автомобиль, меня заинтересовало, как получить водительское удостоверение на трамвай. Я пришёл в трамвайный парк, побеседовал с руководством, стало интересно, я решил попробовать и втянулся в эту профессию.

- Что Вы сейчас, с точки зрения профессионала, можете сказать о трамвае?

- Я люблю трамвай как вид транспорта, я считаю, это лучший вид транспорта, он универсальный, он может быть и городским, и пригородным, он обладает потрясающей провозной способностью после метрополитена. Можно прицеплять дополнительные вагоны-секции и трамвай всех увезёт. Он может быть скоростным, магистральным и может прекрасно вписываться в исторический центр с его узкими улочками, манёвреннее автобуса. У трамвайных вагонов большой срок службы, в течение которого их можно модернизировать, внедрять современные технические достижения. Получается экономично, а строительство и обслуживание трамвайной инфраструктуры, пусть и недешёвое, но в разы выгоднее полноценного метрополитена. А ведь трамваи бывают подземные тоже, и на эстакадах, смешанные. Эффективные примеры применения трамвая можно встретить по всему миру. Трамвай – это забота о городской экологии. Он едет без пробок, если сделать для него выделенный путь...При всём при этом трамвай всегда остаётся транспортом с особой атмосферой, он как-то отличается от других по своему духу - от автобуса, от троллейбуса. Тем более наш город – это трамвайная столица: когда-то всего мира, а сейчас трамвайная столица России. Что касается работы, то мне в принципе нравится быть участником дорожного движение, нравится вся эта атмосфера, приятно ехать, смотреть в окно. Но надо не забывать, что это работа, и что надо быть готовым к любому развитию дорожной ситуации и добросовестно исполнять возложенную на меня ответственность.

- Вы говорите о трамвае с большой любовью и знанием дела! Помните свою первую самостоятельную смену с пассажирами, как она прошла?

- Да, в принципе, обычно. Я хорошо управляю трамваем. Даже когда первый раз сел за управление, ещё на учебном вагоне, меня водитель-инструктор нашего парка Елена Владиславовна Малахова - спасибо ей большое! - сразу похвалила, сказала, что у меня есть потенциал. Учила чувствовать трамвай, мы ездили на учебном вагоне по всему городу, мне очень понравилось.

- Город из кабины трамвая как-то иначе воспринимается?

- Меняется всё постоянно! Постоянно меняется дорожная обстановка. Это зависит от времени суток, от погодных условий. Вроде ты работаешь на одних и тех же маршрутах, вроде такой монотонный труд с одной стороны, но с другой стороны всё по-разному. Какие-то происходят случаи, дорожно-транспортные происшествия, могут куда-нибудь отправить в разворот…На дороге бывает всё! Я выхожу на смену, и я готов ко всему. Забываю обо всём и думаю только о работе.

- Вы работаете на предприятии уже 5 с половиной лет. Как за это время изменился трамвай?

- Трамвай меняется, видно, что за трамвай серьёзно взялись, видят его потенциал, стали его развивать. У нас уже поменяли и продолжают работу по изменению циклов светофоров, закупили новый подвижной состав, сейчас у нас обновлён 60-й трамвайный маршрут, там сократили время в пути, стало очень жёсткое расписание. Трамваем стало пользоваться комфортнее, пассажиров стало больше. Так что предприятие меняется, надеюсь, что все маршруты будут обновлены, и все пассажиры будут ездить на современных, низкопольных, удобных, комфортных вагонах, по последнему слову техники.

- А если заглянуть в будущее, как Вы себе представляете трамвай завтрашнего дня? Что это будет за техника такая?

- (задумывается) В принципе, многое уже придумано, осталось только воплотить в жизнь. Обособить трамвайные пути, сделать приоритетный проезд и, надеюсь, трамвай будет более предсказуемый для пассажира, пунктуальный. А для водителя, как говорят, помощь, что-то наподобие автопилотирования.

- Такой подвижной состав, с системой активной помощи водителю, уже закупается предприятием. А рельсы и контактная сеть останутся у трамвая будущего? Насколько это непременная атрибутика, как Вы думаете?

- Вот, кстати, можно прокладывать новые трамвайные линии без контактной сети, сэкономить на строительстве. Было бы очень неплохо, например, продлить трамвайную линию по улице Маршала Казакова в новостройки к заливу. Но сначала надо привести в порядок действующее хозяйство целиком и полностью. Вот тогда можно будет строить новые линии в новые районы, где живёт много людей. Я думаю, они будут очень рады трамваю. Если ещё поразмышлять о трамваях будущего, то наверняка будут внедряться все новшества из других сфер. В тренде умная техника, значит, ожидаемо предположить появление трамваев, которые сами обнаружат неисправности и даже сами смогут их устранить. Но на первом месте должна быть безопасность, а значит, последнее слово в принятии решений за человеком. Ну, и вероятно появление в будущем трамваев на новых источниках энергии.

- А себя в этом будущем Вы как видите?

- Особо далеко в будущее не заглядываю, потому что жизнь постоянно меняется. Главное быть готовым к любым изменениям в любых ситуациях. Стараюсь извлекать пользу от всего происходящего и получать удовольствие, быть позитивным.

- Как Вы думаете, что изменится в Вашей жизни после победы на конкурсе, и изменила ли эта победа что-то в Вас?

- После победы на конкурсе ожидаю повышение разряда и прибавку к заработной плате. Как обычно, я продолжу ответственно работать на линии, выполнять социально-полезную функцию по перевозке пассажиров. Победа прибавила мне уверенности в себе, привлекла внимание окружающих. Поэтому спасибо всем, кто в меня верил, а тем, кто не верил, я тоже благодарен: ведь объективная критика помогает преодолеть себя, устранить неочевидные ошибки и повысить собственный профессионализм. Совершенству нет предела, и мне есть куда стремиться, как на работе, так и в жизни. Свой уровень тоже нужно держать, быть примером для других.

- Кстати, а в жизни Вы какой человек?

- Я люблю людей, ко всем отношусь по-доброму и со спокойствием. В людях ценю взаимопонимание, способность помочь в трудной ситуации. Потому что я сам такой, всем помогаю по возможности. И на линии взаимовыручка очень важна, чтобы не допустить задержки движения. Сейчас, пожалуй, основное моё увлечение – это работа. А в свободное от работы время интересно ездить на велосипеде или путешествовать, бывать в каких-то новых местах, в других городах, посмотреть мир.

- Осенью будет отмечаться 115-летие петербургского трамвая, собираетесь прийти 1 октября на большой праздник на Кронверкском проспекте?

- Да, помню, я был на празднике 100-летия петербургского трамвая, но это было довольно давно, в 2007 году. Тогда был большой парад трамваев разных лет, музейные экспонаты. Было очень интересно на них прокатиться. Собственно, я всегда любил трамвай, наверно, поэтому я на нём и работаю. Думаю, и мимо этого праздника не пройду. Но даже если буду в этот день работать, то в любом случае, я – на трамвае!

- Что бы Вы пожелали трамваю и нашим пассажирам к этой юбилейной дате?

- Пассажирам желаю быстрой, безопасной и комфортной поездки, тепла зимой и прохлады летом, достигать своего пункта назначения в хорошем настроении. А трамваю – обновления, развития. Чтобы трамвайные пути были отремонтированными. Чтоб подвижной состав был современный, удобный, чистый, исправный, надёжно служил людям.

Напомним, серебряным призёром конкурса профессионального мастерства стала в этом году Анастасия Шокина из Трамвайного парка № 1. Бронза у Екатерины Захаровой из Трамвайного парка № 8.