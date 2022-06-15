Анастасия Шокина: «Я себя нашла в этой работе полностью»

Водитель Трамвайного парка № 1 Анастасия Шокина вышла на конкурс профмастерства спустя 7 лет после первого участия в соревнованиях профессионалов – да ещё под счастливым 13-м номером. Боец по натуре, она сходу стала серебряным призёром, однако, несмотря на отличный результат, некоторая досада всё же осталась: от золота Анастасию отделил всего один балл! В интервью призёр рассказала о том, как спортивный образ жизни помогает при работе на линии, вспомнила свою самую первую смену, а также попыталась представить трамвай будущего.

- Анастасия, как Вы можете проанализировать своё выступление на конкурсе сейчас, спустя несколько дней после его окончания? Что удалось, что нет?

- Сейчас я осознаю, что мы отлично выступили, достойно. Был, конечно, момент, который выбил и меня, и коллегу из колеи, когда нам предоставили на приёмку вагон не нашего парка. То есть, модель та же, но модификация другая. Но мы собрались с духом, его изучили и смогли занять второе и третье места по приёмке. Показали, что мы действительно водители-профессионалы, можем даже с соседнего парка вагон принять, и ничего страшного. И на второй день тоже показали своё мастерство.

- Для Вас, как для спортсмена, серебро – это всё-таки хороший результат, или «нет места, кроме первого»?

- Конечно, с одной стороны, как для спортсмена, хотелось бы больше. Вы правильно говорите, я спортом занимаюсь с детства, и всегда шла за первыми местами. Естественно, немного подрасстроилась, что отстала от первого места буквально – вот буквально! – на один балл, но в принципе считаю, что достойно выступила, показала всё, что смогла, и второе место – это тоже место. Это призовое место, оно всё-таки не последнее и достойное.

- А этот самый балл Вы на чём потеряли?

- Я даже сказать не могу! В этом году интрига в соперничестве была такая, что ты не понимал, кто же сильнейший водитель. Каждый участник показывал действительно достойные результаты в каждом упражнении, и интрига была до победного, до последнего момента.

- Было ли у Вас предчувствие, что выступите успешно?

- Честно вам скажу, наверно, нет. С одной стороны, я не ожидала вот этих вот призовых мест, но мой водитель-наставник Сергей Борисов, он прямо внушал, он в нас верил, постоянно говорил, что вы можете, ничего страшного, настраивал нас постоянно. Я думаю, что именно его поддержка дала толчок. Хотелось в его глазах показать себя достойно – что он не зря в нас верил, и мы смогли это сделать.

- Вам, кстати, на жеребьёвке выпал 13-й номер. Это что-то для Вас означало, Вы вообще суеверный человек?

- Если честно? Человек я суеверный, и когда выпала цифра 13, немного стала переживать, но…. Я посчитала, что это, наверное, знак, так как бортовой номер вагона начинается на цифру 13, и скорей всего, этот номер будет для меня счастливый!

- Вы в последний раз выступали на конкурсе в 2015 году. С чем была связана такая семилетняя пауза?

- Просто сейчас конкурс проводится, скажем так, более правильно. Он очень сильно изменился, с каждого парка выходит по три водителя. Сначала проводится конкурс внутри парка, оттуда выбираются трое сильнейших и выходят на городской конкурс. Естественно, ты понимаешь, что есть шансы в него попасть. А 2015-м году было большое количество водителей: не 18, а за пределы сорока человек, как я помню. Могло с одного парка семь человек пройти во второй этап конкурса, а с какого-то другого - вообще ни одного. Поэтому участвовать в дальнейшем не хотелось. А сейчас, с учётом всех изменений, я посчитала, что надо сходить попробовать. Попытать своё счастье.

- Вы активно участвуете в спартакиадах, почти всегда выигрываете. Можно ли этот конкурс сравнить со спортом – по уровню накала борьбы, по уровню эмоций, по уровню напряжения внутренних сил?

- Конечно, можно сравнить! Я в принципе считаю, что конкурс – это как спорт, как спортивное мероприятие. Потому что мы помимо своих знаний приходим показывать свои персональные качества, своё мастерство. Ты понимаешь, что есть ещё водители, которые могут показать лучший результат, и ты борешься. Это как спорт, это дух соперничества.

- У меня такое ощущение, что Вы – боец по натуре.

- Да, конечно, конечно! Спорт – это жизнь, как говорят!

- Вы сказали, что спортом занимаетесь с детства. Как к нему приобщились, какие виды спорта любимые?

- Насчёт любимых видов спорта не могу сказать, я себя, наверно, попробовала во всех видах. Я занималась многим, начиная от вышивания-рисования и заканчивая музыкальной школой, а в какой-то определённый момент пошла заниматься настольным теннисом. И меня прям затянуло! Я чемпионка Республики Коми, откуда я сама, Княжпогостского района чемпионка, и у меня всё это пошло, и до сих пор, по сей день я не могу спорт оставить. Для меня это…Жизнь, наверно! Это не «дом - работа», «работа – дом», это постоянно движение, постоянно борьба. Есть чем себя занять в жизни помимо каких-то обыденных моментов.

- А в работе эта спортивная закалка помогает?

- Я думаю, что да. Да. Потому что это концентрация, дисциплина. Получается, что ты немного больше ситуаций видишь в дорожной обстановке за счёт спорта. Потому что когда занимаешься спортом, у тебя угол зрения немножко по-другому настроен. Ты уже и боковые моменты какие-то можешь увидеть, как водитель.

- Не сложно постоянно совмещать работу и спорт?

- На самом деле я очень благодарна администрации и профсоюзу, что у нас есть такие спортивные мероприятия, что руководство парка идёт навстречу, предоставляют дни на выступления. Есть поддержка в руководстве, никто не препятствует в этом.

- А в профессию какая дорога Вас привела?

- Я приехала в 2014 году из маленького городка, была в поиске работы. Решила в первый раз в жизни своей проехаться на трамвае (смеётся). Села на трамвай, мне понравилось, вообще под впечатлением была, в первый раз в жизни всё-таки еду на трамвае, я только в кино его видела. Увидела объявление, думаю, чем чёрт не шутит, позвоню. Позвонила, оформилась. Прошла обучение в комбинате, и в том же 2014 году была оформлена в 1-й трамвайный парк.

- А до этого чем занимались?

- После 11-го класса, когда не смогла определиться с учебным заведением, пришлось идти на заработки – продавцом в магазине была, менеджмент…

- Получается, что в результате поисков нашли себя на трамвае?

- Да, да, нашла себя! Ещё можно сказать, что гены дают о себе знать. У меня дедушка всю жизнь автобус водил, развозку от завода, отец всю жизнь проработал за баранкой. И я себя нашла в этой работе полностью.

- Свою первую смену на линии с пассажирами помните? Волновались?

- Нет, не волновалась! У меня был прекрасный водитель-инструктор, он как-то волнение от меня убрал полностью, поэтому я была уверена в себе даже в первый день работы. Очень прекрасно отработала. С тех пор все 8 лет так же каждую свою смену отрабатываю, как он учил: спокойно, душевно, с улыбкой на лице.

- Вам за эти 8 лет какие-то профессиональные, чисто трамвайные сны начали сниться?

- Я этим страдала, наверно, первые два года своей работы.

- А что в этих снах происходило, если не секрет?

- У меня и «приёмка вагона» была, и «стрелку переводила». Я даже как-то «лунатить» начала, в комнате ночью вставала посередине, чтобы стрелку перевести. Настолько была влюблена в эту работу, что первые два года болела очень сильно этим. Но это только первые два года происходило, а сейчас я как-то уже и повзрослее, и эмоциями больше научилась владеть, и с дисциплиной по-другому: понимаю, что здоровый сон – залог успеха в кабине.

- Насколько трамвай изменился в нашем городе за эти 8 лет, что Вы работаете в ГЭТ?

- Очень приятно, что у нас появляются новые модели трамваев! Я работала на старом подвижном составе, ещё 86-го года, 90-го года, и прекрасно понимаю, что маломобильным людям очень тяжело подняться по ступенькам в трамвай. А когда стали приходить модели низкопольные, стало очень удобно, очень комфортно. Комфортно как водителю, так и пассажиру. Я очень рада, что это не стоит на месте, двигается, модернизируется, вносятся новшества.

- Вы же в данный момент не за рулём? Можете на секунду глаза закрыть? Закрыли? Вот я говорю: трамвай будущего. Что Вы видите перед глазами?

- (после паузы) Ну… Я, если честно, как-то больше к стариночке, я бы вот с этими вагонами так и осталась бы! (смеётся). Не хотелось бы, чтобы убрали провода, рельсы, чтобы на подушках трамваи были, как в Японии …Нет, наши трамваи, наши провода - я считаю, что это всё-таки историческая ценность. Не могу, если честно, представить! Единственно, наверно, пугает, что в какой-то момент электроники станет больше.

- И тогда можно будет остаться без работы?

- Конечно, очень страшно, что электроника может перерасти во что-то большее и уберёт человеческий фактор. Разрабатываются датчики, определяющие, где машина или пешеход находятся, на каком расстоянии…Но я надеюсь, что это не на нашем веку, что нам дадут доработать всё-таки до пенсии (смеётся).

- И всё же хотелось бы посмотреть на это трамвайное будущее, когда всё будет ездить на автопилоте?

- С одной стороны – да. Конечно, хотелось бы посмотреть! Всё-таки в таком веке живём, когда всё так стремительно модернизируется. Первые мобильные телефоны при нас уже появились, и трамваи, конечно, хотелось бы зацепить, которые будут какие-то…Ну, не такие как наши!

- В сентябре исполнится 115 лет петербургскому трамваю, что хотелось бы пожелать предприятию, любимому транспорту и всем нашим пассажирам?

- Нашим пассажирам хотелось бы пожелать, чтобы соблюдали Правила дорожного движения, прямо вот чтобы они это выучили! Ну и, естественно, выходить из личных автомобилей, пересаживаться на общественный транспорт. Всё-таки общественный транспорт – это лицо города, это наше будущее. В свою очередь нам, водителям, дают большие возможности для роста. На предприятии постоянно что-то новое вводят, улучшают рабочие места и условия труда, мотивируют постоянно, молодёжь привлекают, чтобы шла к нам на работу. С тем же кадровым резервом очень прекрасная мотивация: дают возможность получить высшее образование, предоставляют места. Я очень люблю наше предприятие! Точно уходить никуда не собираюсь, я здесь с вами до пенсии! (смеётся).

- Настя, расскажите, пожалуйста, немного о себе: какой у Вас характер, что Вы в людях любите и цените больше всего?

- Вы правильно сказали, что я – боец. Для меня это прямо вообще! Мои друзья, наверно, даже представить не могут, чтобы я за что-то не боролась, всегда все знают, что я только за это. А по поводу людей – конечно, хотелось бы, что мир немножко стал добрее. Просто многие невесёлые ходят, не улыбаются, многие злые, озлобленные, разные жизненные ситуации у многих людей. Я понимаю, что это выбивает из колеи, но всё-таки жизнь не так уж и страшна. Прекрасный город, надо ходить, улыбаться, радоваться. Я считаю, что доброта и отзывчивость - это самое главное!

Напомним, золотым призёром конкурса профессионального мастерства стал в этом году Михаил Догадин из Трамвайного парка № 8. Бронза у Екатерины Захаровой из этого же парка.