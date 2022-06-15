ОБЪЕКТИВно: в лагере «Зарница» провели фотоквест

Ни дня без приключения! В этот раз для ребят из детского оздоровительного лагеря «Зарница» воспитатели и вожатые подготовили новую интересную активность – фотоквест. Он соединил в себе творческие и интеллектуальные задания.

Дети ловили в объектив происходящее вокруг и выполняли задачки на эрудицию. Что только ни придумывали отряды, чтобы сделать самое креативное фото: в шутку пытались сдвинуть с места символ лагеря #ДобрыйТроллейбус, складывали ладошки в «сердечки», признаваясь в любви к «Зарнице», совершали акробатические этюды. Итогом игры стал фотоальбом «Зарницы».

Игра проходила на обширной живописной «зеленой» территории лагеря и с использованием современного спортинвентаря. Напомним, что программа отдыха детей насыщенная: театральный кружок, музыкальная студия, занятия по рукоделию. Также будни в детском лагере не обходятся без спорта и подвижных игр на свежем воздухе: футбол, мини-футбол, баскетбол, теннис, волейбол, тренажерная площадка. Но самое популярное спортивное развлечение среди детей первой смены – батут. Их в лагере сразу четыре штуки.

В сезон-2022 ДОЛ «Зарница» будет работать в 4 смены. Контакты для приобретения путевок: +7 (812) 244-18-20 (доб. 6164), +7 (951) 674-17-61, Балякина Юлия Васильевна.

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