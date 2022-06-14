В лагере «Зарница» отметили День России праздничным концертом, на который пригласили родителей ребят

Три отряда – «Звездочки», «Ландыши» и «Скиттлсы» – подготовили для родителей тематические выступления ко Дню России. Со сцены звучали песни, ребята соревновались в танцевальных номерах, а «Звездочки» читали стихотворения. Завершился концерт танцевальным флешмобом, объединившим всех участников концерта.

Одним из важных пунктов мероприятия стала торжественная церемония награждения победителей квеста «Там, на неведомых дорожках…», прошедшего в рамках «Пушкинской недели». Напомним, что ребятам предстояло пройти семь станций, на каждой для них персонажами сказок Пушкина было приготовлено свое задание. Грамоты вручили всем участникам, а дипломы за первое место получил самый младший отряд «Звездочки», их в лагере зовут просто «малышами».

Обновленный ДОЛ «Зарница» после долгого перерыва встретил ребят насыщенной программой, отвечающей запросам самой требовательной детской аудитории. Для творческих ребят предусмотрены музыкальные и театральные кружки, ну а спортсмены стоят в очереди на батуты (их в лагере четыре), организовывают командные соревнования по футболу, мини-футболу, баскетболу, теннису и волейболу.

В сезон-2022 ДОЛ «Зарница» будет работать в 4 смены. Контакты для приобретения путевок: +7 (812) 244-18-20 (доб. 6164), +7 (951) 674-17-61, Балякина Юлия Васильевна.

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