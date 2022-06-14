Екатерина Захарова: «Я решила попробовать и влюбилась в эту профессию!»

Вагоновожатая Трамвайного парка № 8 Екатерина Захарова участвовала в конкурсе профессионального мастерства второй год подряд. В первый раз не удалось войти даже в десятку, а со второго покорилась призовая тройка! В интервью, данном уже в качестве бронзового призёра, Екатерина призналась в любви к профессии, а также рассказала о том, что больше всего радует её при работе на линии и поздравила петербургский трамвай с предстоящим юбилеем.

- Екатерина, Вы уже второй раз принимаете участие в конкурсе, волнения было больше или меньше?

- Волнение было что в первый раз, что во второй очень сильное. Потому что все ребята готовятся, все стараются, все приходят за победой. И, конечно, второй раз ещё больше хочется победить, не хочется быть где-то в конце списка. Поэтому я даже ещё больше, мне кажется, волновалась.

- И как справлялись с этим волнением?

- Просто в нужный момент собралась и сделала то, что надо.

Жеребьёвка перед выступлением в финале

- Вы в прошлом году заняли 13-е место, а в этом уже 3-е. 10 очков сократили за один раз! За счёт чего удалось сделать такой рывок?

- Мы в этом году побольше готовились, приезжали на площадку на Шаврова тренироваться. Нас туда с удовольствием пустили, все шли нам навстречу. И хотя у нас и сложности были, и вагон у нас накануне соревнования ломался на тренировках, 5-й парк нам очень помог. (Конкурсная трасса в этом году была впервые организована на ПТО «Шаврова»: площадке Трамвайного парка № 5. – Прим. ред.).

- Золотой призёр Михаил Догадин сказал, что все трое водителей 8-го парка выступали как одна команда. А в чём это проявлялось?

- В том, что мы друг друга поддерживали. Все подсказывали друг другу, когда тренировались, объясняли, что как лучше делать. Как единое целое пришли в этом году на соревнования. Нам в принципе было всё равно, кто из нас победит, мы были рады друг за друга, как за себя. (Ещё один участник от Трамвайного парка № 8, Наталья Голубева, заняла на конкурсе 4-е место. – Прим. ред.).

- Как Вам новое конкурсное задание «Ворота», этакий «трамвайный теннис»?

- Задание само по себе, конечно, очень интересное. Потому что у нас каждый год, из года в год – я просто наблюдаю за конкурсом со стороны - одни и те же упражнения. И это очень здорово, что стали придумывать какие-то новые, потому что некоторые водители участвуют не по одному разу, и им становится проще оттого, что они уже всё знают. А в этом году было посложнее, конкурсы поменялись и все стали в похожих условиях: и новички, и участники со стажем. Но если бы при этом ещё был один подвижной состав, то было бы вообще хорошо, тогда условия были бы абсолютно равные. Например, нашему парку было колоссально сложно проехать это упражнение, потому что у нас очень большой выступ на вагоне.

- Но Вам удалось хотя бы один раз проехать, не уронив шарики?

- К сожалению, нет, всё равно чуть-чуть упало. (В рамках упражнения требовалось открыть ворота кабиной трамвая, не уронив при этом теннисные шарики, установленные на створках. – Прим. ред.).

Конкурсное задание «Ворота»

- Директор Вашего парка Надежда Дмитриевна Минакова в первый конкурсный день приехала буквально на несколько минут - только для того, чтобы поддержать своих водителей. Насколько это было важным, подбодрило, придало уверенности?

- В нашем парке вообще руководство очень хорошее, они все за нас болели и все очень поддерживали. И, безусловно, нам было очень приятно, что к нам приехали поддержать. Потому что все волнуются, все нервничают, и нас это приободрило.

- А вообще третье место для Вас – это безусловный успех или, может быть, хотелось большего?

- Для меня это успех, я считаю, что я победила, независимо, первое оно или третье! Потому что в принципе цель достигнута: я хотела получить пятый разряд, прийти к своему первому классу. Мы старались, мы очень готовились, много времени и сил на это потратили, и, конечно, ушли, довольные результатом.

- Перед самым началом конкурса Вы сказали, что в прошлый раз не удалось попасть в десятку, значит, надо попасть в тройку. И Вы это сделали! Была интуиция? Может быть, какая-то примета сработала?

- Мне кажется, что каждый человек, который идёт где-то участвовать, всё равно рассчитывает именно на победу. И, естественно, не будет сразу говорить, что проиграет. Просто верили в себя, старались, занимались, и – получилось. Потому что наш парк очень давно не побеждал. Наверно, в последний раз призовые места у 8-го парка были семь лет назад, и то второе место, даже не первое. Так что мы прям довольны!

- Так предчувствие всё-таки было?

- У нас в этом году все соперники были очень достойные, упражнения все были сложные, и настолько все хорошо выступали, такая тяжёлая была борьба, что до самого последнего момента мы не понимали, кто победит, кто какое место займёт. В прошлом году, например, мы знали, кто будет победителем, потому что шли очень хорошо некоторые ребята. (В 2021 г. тройку призёров составили Игорь Скударнов, Михаил Глуханюк и Андрей Клементьев. – Прим. ред.). В этом году это было абсолютно непредсказуемо, причём с первого по последнее место.

- Давайте отвлечёмся от конкурса. Вы работаете в Горэлектротрансе уже около шести лет. Насколько за это время изменилось предприятие, изменился трамвай?

- С того момента, как я пришла, всё меняется каждый год, и просто с большой скоростью. У нас в парке, например, появились новые вагоны, а раньше были только ЛВС-ы. Когда я только пришла работать, у нас и трамвайное полотно было всё такое…волнистое! (смеётся). Сейчас пути ремонтируются, меняется всё очень сильно в лучшую сторону.

- Когда Вы впервые после ЛВС сели в кабину «Витязя» или «Богатыря», какие были ощущения?

- Я подумала, что хочу работать только на этом вагоне! (смеётся). Там комфорт, там тепло, там удобно, а когда водителю более комфортно, он всё своё внимание уделяет дорожной обстановке.

- А как Вы пришли на трамвай? Это было Вашей мечтой?

- Чисто случайно! Решила попробовать, и просто влюбилась в эту профессию! Я ехала в трамвае и увидела объявление. Как раз получилось так, что я ушла с предыдущей работы, а я работала индивидуальным предпринимателем, и решила попробовать свои силы в этом. Я не знала, получится ли у меня, останусь ли я работать, но решила попробовать, тем более, что на прежнюю работу я в основном добиралась как раз-таки на трамвае. И всё получилось!

- Тяжело давался этот переход из одной сферы совсем в другую?

- Я в принципе не боюсь что-то в жизни поменять кардинально, поэтому для меня это было не тяжело. Единственное, чего я боялась – получится у меня это или не получится, потому что довольно сложная профессия. Надо большой объём информации изучить, прежде чем стать водителем-профессионалом. Но видимо, от большого желания всё получалось очень хорошо.

- А какие чувства испытали, когда впервые оказались за управлением трамвая?

- Страшно не было, я была в восторге. Мы начинаем работать раньше всех, ты смотришь, как просыпается город, а город у нас очень красивый; как начинается какое-то движение, люди едут на работу, и я влюбилась с первого дня в свою профессию, не пожалела!

- А о чём Вы думаете, когда работаете на линии? Только ли о движении, или есть место и другим мыслям, особенно, когда вагон без помех идёт по обособленному полотну? Мечтам, например?

- Мне кажется, что водители думают только о работе, потому что у нас даже обособленное полотно не даёт расслабиться. У нас есть автолюбители, которых не останавливает это, и пешеходы так же. Поэтому у нас отвлечение куда-то в сторону очень чревато, и концентрация наша на сто процентов только на дорожной ситуации. Даже на обособленном полотне! Но на красоты города, конечно, удаётся обратить внимание. Город у нас очень красивый, и когда всю эту красоту наблюдаешь, прямо радуешься, что ты выбрал себе именно эту профессию.

- Какие моменты смены Вас могут больше всего обрадовать? Начало работы, окончание? Что-то позитивное в работе с пассажирами?

- Больше всего радует, когда кто-нибудь поблагодарит. Мы же можем, например, подождать пару с детьми, которая очень спешит, пытается успеть; кому-то помочь зайти - у пассажиров довольно разный возрастной диапазон. Конечно, очень приятно, когда ты получаешь за это потом словесную благодарность, что ты не зря пришёл на работу.

- Тем более наверняка такая обаятельная и красивая девушка как Вы испытывает повышенное внимание при работе на линии. Вас это больше отвлекает или наоборот стимулирует, воодушевляет?

- (смеётся) Ну, на это я не обращаю внимания, я привыкла к своей работе и обращаю своё внимание только на то, что надо.

- С пассажирами понятно, а как у Вас складываются отношения с техникой?

- С техникой хорошо, потому что мы проходим очень углублённое обучение: сначала в нашем Учебно-курсовом комбинате, где, прежде чем мы придём в трамвайный парк, нам всё подетально расписывают полностью, как наш вагончик устроен. Ведь на линии мы же большинство неисправностей на вагончике должны устранять самостоятельно. И, конечно, у нас каждый водитель должен знать про свой вагон абсолютно всё, неважно, старый он или новый.

- А для Вас трамвай – это просто железный корпус с электронной начинкой или нечто большее?

- Нет, нет, наши трамвайчики мы очень любим! Когда приходим на свой вагончик, особенно, если он закреплённый, мы одно целое! Очень все холят и лелеют! Каждый водитель следит за вагончиком.

- 29 сентября петербургскому трамваю исполнится 115 лет. Что бы Вы пожелали в юбилейный год трамваю и нашим пассажирам?

- Чтобы на нашем трамвайчике всё больше и больше пассажиров каталось, потому что для нас, как для водителей, это одно удовольствие, когда мы возим людей! Ну, и чтобы прогресс не стоял на месте! Я надеюсь, что у нас всё больше и больше будет новых вагончиков, что мы будем радовать их красотой.

- К юбилею трамвая на Кронверкском проспекте 1 октября запланирован большой праздник с трамвайной выставкой. Придёте поздравить любимый транспорт?

- Если не буду работать, то обязательно приду!

Напомним, золотым призёром конкурса профессионального мастерства стал в этом году Михаил Догадин из Трамвайного парка № 8. Второе место у Анастасии Шокиной (Трамвайный парк № 1).