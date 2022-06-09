На «Пушкинской неделе» в ДОЛ «Зарница» провели литературный квест

В ДОЛ «Зарница» провели лесной квест «Там, на неведомых дорожках…». Строчку из поэмы Руслан и Людмила для названия литературной игры выбрали с учётом расположения детского оздоровительного лагеря, который находится в живописной местности Всеволожского района. Станции с заданиями в тени лесных деревьев гармонично отражали название квеста, посвященного детскому творчеству поэта А.С. Пушкина.

«Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о рыбаке и рыбке» – персонажи этих и других сказок Пушкина на день перенеслись в «Зарницу» и стали участниками лесного квеста. Ребятам из трех отрядов предстояло пройти семь станций, на каждой для них было приготовлено свое задание. Самый младший отряд «Звездочки» исполнял песни и отгадывал загадки. Дети постарше – отвечали на вопросы викторины и занимались рукоделием. Была в игре и спортивная секция, она включала испытания по забрасыванию мяча в корзину.

Игра проходила на живописной «зеленой» территории лагеря и с использованием современного спортинвентаря. Напомним, что программа отдыха детей предполагает разностороннюю занятость: театральный кружок, музыкальная студия, занятия по рукоделию. Также будни в детском лагере не обходятся без спорта и подвижных игр на свежем воздухе: футбол, мини-футбол, баскетбол, теннис, волейбол, тренажерная площадка и самый популярный среди юных спортсменов - батут. Вечерами все четыре батута, установленные в лагере, пользуются неизменным спросом.

В сезон-2022 ДОЛ "Зарница" будет работать в 4 смены. Контакты для приобретения путевок: +7 (812) 244-18-20 (доб. 6164), +7 (951) 674-17-61, Балякина Юлия Васильевна.

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