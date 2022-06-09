В Петербурге назвали имена лучших вагоновожатых-2022

Победители городского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая определились сегодня по результатам финальных заездов. Двое лучших водителей Санкт-Петербурга представляют Трамвайный парк № 8. Чемпион впервые принимал участие в соревнованиях профессионалов, а серебряный и бронзовый призёры уже испытывали удачу в 2015 и 2021 годах.

Победители конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая-2022»:

I место: Михаил Догадин, Трамвайный парк № 8

Стаж работы в Горэлектротрансе: 5 с половиной лет.

Участие в конкурсе: первое.

«Это для меня очень неожиданно! Я не рассчитывал на победу, и вообще сначала не думал участвовать в конкурсе. Победить удалось за счёт точного выполнения конкурсных заданий. Причём единственным человеком, с которым я боролся на конкурсе – это я сам».

II место: Анастасия Шокина, Трамвайный парк № 1

Стаж работы в Горэлектротрансе: 7 лет, 7 месяцев.

Участие в конкурсе: второе (2015 г.).

«Если честно, я ещё не определилась, то ли мне смеяться от радости, то ли плакать от радости! В принципе, хотелось попасть в тройку, и я этого добилась. Наверно, за счёт своего учителя, водителя-наставника Сергея Борисова, который обучил меня, и по сегодняшний день был всегда со мной рядом».

III место: Екатерина Захарова, Трамвайный парк № 8

Стаж работы в Горэлектротрансе: 5 лет, 10 месяцев.

Участие в конкурсе: второе второе (2021 г.).

«Мы все счастливы, мы безумно рады! Неожиданно, потому что конкуренция была в этом году такая, что все шли просто вровень! И то, что я попала на третье место – я даже прийти в себя не могу! На этот раз мне помогло задание «экстренное торможение» - в этом году я его выполнила тютелька в тютельку!»

Напомним, в этом году конкурсная трасса впервые была организована на новой площадке - ПТО «Шаврова». К традиционным испытаниям было добавлено новое: на плавность вождения, в рамках которого водителю нужно было открыть ворота кабиной трамвая, не уронив при этом теннисные шарики, установленные на створках. Кроме того, мастерство плавного вождения определяли с помощью чаши с водой, поставленной на салфетку: во время манёвров водителю нужно было суметь сохранить пол салона и салфетку сухой.

Фото второго конкурсного дня: