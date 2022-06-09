МЧС Лесколовского района провели профилактический урок в ДОЛ «Зарница»

«Я б в пожарные пошёл, пусть меня научат!» Под таким девизом прошёл День безопасности в детском оздоровительном лагере «Зарница», открывшемся после реконструкции. Ожидаемо костяк первой смены подведомственного Горэлектротрансу лагеря составляют дети сотрудников предприятия. Как следствие – живой интерес отрядов к крупногабаритной технике. Профилактическое занятие с МЧС переросло в изучение кабины пожарного автомобиля и поливание из брандспойтов. По словам вожатых, эмоций и веселья маленьким исследователям хватило на целый день.

Ребята из «Зарницы» на время стали настоящими пожарными. Они примерили на себя специальную форму, сели за руль пожарного автомобиля МЧС, потушили воображаемое возгорание… Всё это – безопасно и в рамках профилактического занятия, которое для детей провели сотрудники лесколовской Пожарной части № 104.

Сотрудники пожарной части, расположенной вблизи ДОЛ «Зарница», рассказали детям о правилах обращения с огнем и поведения на открытом воздухе в лесной местности. Особый интерес у ребят, родители которых заняты в транспортной отрасли, вызвал пожарный автомобиль – его можно было рассмотреть снаружи и изнутри, изучить комплектацию, посидеть в кабине. Также отрядам показали, как именно происходит процесс тушения возгорания с забором воды из водоема.

После «тренировки» с брандспойтом ребята, вволю набрызгавшись и наигравшись, отправились готовиться к интеллектуальной программе ДОЛ - «Лесному квесту» по мотивам произведений А.С. Пушкина в рамках пушкинской недели.

Напомним, в сезон-2022 ДОЛ "Зарница" будет работать в 4 смены. Контакты для приобретения путевок: +7 (812) 244-18-20 (доб. 6164), +7 (951) 674-17-61, Балякина Юлия Васильевна.

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