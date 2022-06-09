До 15 июня можно приобрести путевку в ДОЛ «Зарница» по программе кешбэка

09 июня 2022

По информации Федерального агентства по туризму, в связи максимальной загрузкой детских лагерей в России продажи туров по программе детского туристического кешбэка завершаются в ночь с 14 на 15 июня. Желающие приобрести путевки в лагерь «Зарница» с 50 % кешбэком могут это сделать еще в течение недели.

 

Летом-2022 детский оздоровительный лагерь «Зарница», открытый после реконструкции, будет работать 4 смены, 1-я смена уже идёт. Продолжительность каждой смены – 21 день, вместимость – до 220 детей.

 

График смен:

 

2 смена - с 24.06.2022 г. по 14.07.2022 г.
3 смена - с 17.07.2022 г. по 06.08.2022 г.
4 смена - с 09.08.2022 г. по 29.08.2022 г.

 

Стоимость путёвки:

 

  • Без сертификата (сертификат на оплату части стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи детям работающих граждан): 50 000 рублей.

 

  • С сертификатом: 29 071, 40 рублей.

 

  • Сотрудникам СПб ГУП «Горэлектротранс» с сертификатом: 16 000 рублей.

 

  • В рамках программы детского туристического кешбэка до 15 июня можно получить кешбэк 50 % при оплате путёвки картой «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности держателей карт «Мир».  

 

Контакты для приобретения путевок: +7 (812) 244-18-20 (доб. 6164), +7 (951) 674-17-61, Балякина Юлия Васильевна.

 


 

 

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