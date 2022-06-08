Горэлектротранс выступил на семинаре, посвящённом выбору подвижного состава

На фото: доклад Сергея Китаева

Специализированный семинар на тему «Перспективы развития электрических видов наземного городского транспорта в Российской Федерации: как обеспечить их доступность, эффективность и безопасность» состоялся на базе Сибирского федерального университета в Красноярске. Организатором семинара выступил один из ведущих транспортных институтов ОАО «НИИАТ». Представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в семинаре в онлайн-формате.

Советник директора предприятия - начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и межрегиональных связей СПб ГУП «Горэлектротранс» Сергей Китаев выступил с докладом о программе обновления подвижного состава в Санкт-Петербурге и о роли научно-технического совета в формировании перспективных требований к подвижному составу.

В своём докладе Сергей Китаев отметил, что обновление подвижного состава осуществляется в рамках программы развития Горэлектротранса, разработанной на предприятии и утверждённой губернатором Александром Бегловым в апреле 2021 года. Программа предусматривает полное обновление парка подвижного состава и приведение в нормативное состояние инфраструктуры ГЭТ. Так, с начала 2022 года в рамках реализации программы развития ГЭТ законтрактовано 286 троллейбусов и 192 трамвая, поставка которых будет вестись партиями во исполнение 6 государственных контрактов. Всего же по итогам выполнения программы к концу 2028 года Петербург получит 596 трамваев и 587 троллейбусов.

В целях формирования технических требований к подвижному составу и элементам инфраструктуры в Горэлектротрансе был сформирован научно-технический совет, на базе которого был организован и НТС Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ). К работе НТС были привлечены ведущие профильные вузы, НИИ, производители подвижного состава и элементов инфраструктуры ГЭТ.

Начальник отдела перспективного развития Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и межрегиональных связей СПб ГУП «Горэлектротранс» Андрей Уланов рассказал о развитии в Санкт-Петербурге троллейбусного транспорта, в частности, троллейбусах с увеличенным автономным ходом. Докладчик подробно остановился на моделях ТУАХ, эксплуатируемых в Петербурге и типах применяемых батарей. Сегодня в Санкт-Петербурге создана крупнейшая в Европе маршрутная сеть ТУАХ. Применение технологии автономного хода позволило продлить троллейбусную сеть города на 28,5 км без дополнительного развития инфраструктуры.