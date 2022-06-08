Трамваи «сыграют в теннис» на конкурсе профессионального мастерства

Сегодня в Горэлектротрансе стартовала финальная часть городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая-2022». В этом году конкурсная трасса впервые организована на новой площадке - ПТО «Шаврова» в Приморском районе. Другое новшество касается конкурсных заданий: трамваям предстоит… «сыграть в теннис»! В программу добавлено новое испытание на плавность вождения, в рамках которого водителю нужно будет открыть ворота кабиной трамвая, не уронив при этом теннисные шарики, установленные на створках.

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Заместитель директора Горэлектротранса по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов, приветствуя участников, отметил, что подготовка к конкурсу велась на предприятии целый год.

«На конкурсе представлены школы всех наших трамвайных парков. Традиционно есть лидеры, есть сильные школы, есть школы, которые догоняют. Нам предстоит определить, кто же в Санкт-Петербурге самый сильный, самый умелый, самый профессиональный, кто готовился от души, не жалея своих сил и времени. Тот, кто сможет справиться со своим внутренним волнением, с самим собой, тот и добьётся лучших результатов. Но сегодня вы в любом случае уже победители, потому что здесь собрались лучшие из лучших», - отметил Евгений Власов.

В общей сложности в финал вышли 18 вагоновожатых, по 3 сильнейших водителя от каждого парка. Из них только 5 человек уже участвовали в конкурсе ранее, остальные – новички соревнований. Теперь, независимо от стажа, всем им предстоит максимально мобилизовать свои знания, качества и навыки, приобретённые в Учебно-курсовом комбинате и при работе на линии.

В программе первого дня финала: демонстрация знаний ПДД, конкурсное испытание по приёмке подвижного состава и пробные заезды. Самая зрелищная и волнительная часть конкурса состоится 9 июня, когда вагоновожатые будут соревноваться на трассе. Большинство заданий водителям хорошо знакомы: это стрелочный перевод, прохождение участка трассы на время, движение на заданной скорости при закрытом спидометре, экстренное торможение, точная остановка перед стоп-линией.

Однако в этом году организаторы приготовили для конкурсантов сюрприз: задание «Ворота». При прохождении этого модуля водитель должен, трогаясь с места, кабиной трамвая открыть створки ворот, причём сделать это настолько плавно, чтобы со стоек не упали теннисные мячи. Этим новым упражнением в Горэлектротрансе хотят подчеркнуть важность комфортной и безопасной перевозки пассажиров, умения водителей плавно трогаться с места от остановки или светофора.

Для водителей участие в конкурсах мастерства – это ещё и хорошая возможность профессионального роста. Трём призёрам будет автоматически присвоен следующий разряд, а водители, вошедшие в десятку лучших, получат право на досрочное повышение разряда. Имена победителей станут известны в четверг, 9 июня.