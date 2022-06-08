«Давайте познакомимся»: детский концерт в ДОЛ «Зарница» открыл сезон-2022

Детский оздоровительный лагерь «Зарница» принимает первых отдыхающих после реконструкции. Старт сезону и новой смене дал праздничный концерт с символичным названием «Давайте познакомимся». Ребята и вожатые подготовили музыкальные и танцевальные номера, а самый младший отряд прочитал стихотворения.

В первую смену лагерь принял три отряда: «Звёздочки», «Ландыши» и «Скиттлсы». Дети сами придумали названия и сделали тематические плакаты для своих корпусов.

Программа отдыха насыщенная: театральный кружок, музыкальная студия, занятия по рукоделию. Также будни в детском лагере не обходятся без спорта и подвижных игр на свежем воздухе: футбол, мини-футбол, баскетбол, теннис, волейбол, тренажерная площадка. Но самое популярное спортивное развлечение среди детей первой смены - батут. Их в лагере сразу четыре штуки.

На правах первой смены отряды по личной просьбе директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина будут помогать администрации лагеря улучшать его работу – подсказывать идеи, что бы они хотели добавить в программу и обустройство лагеря. Для этого дети собирают свои предложения в большие конверты в каждом корпусе. Автора лучшей идеи обязательно поощрят памятным призом.



