15 июня Горэлектротранс проведет гарантированные собеседования в Приморском районе

Петербургский Горэлектротранс 15 июня, в среду, проведет серию гарантированных собеседований в Агентстве занятости населения Приморского района. Участие в гарантированном собеседовании – хорошая возможность для людей, активно ищущих работу, быстро пройти собеседование, по сути, без предварительного отбора по резюме, что позволяет сэкономить время на ожидание отклика от работодателя.

В настоящее время на предприятии открыто более ста вакансий. Особое внимание в период активного обновления подвижного состава уделяют набору и подготовке водителей электротранспорта, которым предстоит управлять трамваями и троллейбусами будущего. Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса на постоянной основе осуществляет подготовку вагоновожатых и водителей троллейбусов. Обучение длится в среднем полгода. За это время ученики изучают теоретическую базу и проходят практику сначала на специальных тренажерах с элементами виртуальной реальности, а затем – непосредственно в парках. Обучение бесплатное, на время учебы выплачивается стипендия, иногородним частично компенсируется аренда жилья. В настоящее время средняя заработная плата водителя трамвая – 64 000 руб., водителя троллейбуса – 70 000 р.

С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.

Мероприятие носит регулярный характер и проводится на районных площадках Агентства занятости населения.

Дата: 15.06.2022 (среда)

Время: с 14.00-16.00

Место и адрес проведения: Агентство занятости населения Приморского района

(ул. Савушкина, д. 62)