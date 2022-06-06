18 июня Горэлектротранс примет участие в Молодежном карьерном форуме-2022

Десятки вакансий и программ стажировок представит петербургский Горэлектротранс участникам Молодежного карьерного форума-2022. Ежегодное мероприятие пройдет 18 июня на базе культурного квартала «Брусницын» на Кожевенной линии и соберет несколько тысяч студентов вузов и колледжей.

Горэлектротранс на Форуме расскажет активной молодежи о возможных карьерных перспективах, ответит на интересующие вопросы, даст свои рекомендации тем, кто решит начать карьеру в транспортной отрасли.

На фоне большинства других работодателей предприятие выгодно отличается наличием собственной обучающей площадки – Учебно-курсового комбината Горэлектротранса, выпускающей сотни специалистов ежегодно. Особенностью комбината является предоставление своим ученикам возможности не только получить необходимые знания и навыки, но и обрести профессию. Обучение бесплатное и проходит в формате «под ключ»: теория – практика – гарантированное трудоустройство на предприятие. Комбинат обучает как новичков, так и является центром переквалификации и повышения квалификации, в первую очередь, для своих сотрудников, что содействует быстрому карьерному росту для молодых. Наши специалисты все время учатся, повышают разряды, занимают высокооплачиваемые должности.

Этому способствует и система кадрового резерва. Пул специалистов пополняется на постоянной основе и состоит из сотрудников, обладающих компетенциями и готовых расти профессионально. Для каждого резервиста составляется индивидуальный план развития со стажировками в подразделениях, участием в семинарах, групповых тренингах и другие программы.

Студентов последних курсов Горэлектротранс всегда рад видеть на учебно-производственной практике. Для каждого создаются условия, максимально способствующие погружению в специфику изучаемой им специальности: определяется профильный отдел, закрепляется куратор, составляется программа, исходя из целей практики.

О том, какие вакансии сейчас наиболее востребованы в Горэлектотрансе, как пройти обучение и устроиться на работу на предприятие можно будет узнать на Молодежном карьерном форуме-2022.

Дата: 18 июня 2022 (суббота)

Время: с 13:00 до 18:00

Место: культурный квартал «Брусницын», Кожевенная линия, д. 30. ВХОД СВОБОДНЫЙ

Организатор: Центр занятости населения Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербург