Водители троллейбуса из Петербурга заняли 2-е место на международном конкурсе в Белоруссии

На фото (слева направо) С. Андреев, А. Спиридонов, А. Степанов, О. Иванов

В Гродно завершился II открытый конкурс профессионального мастерства водителей троллейбуса. 3 июня водители соревновались в практических навыках вождения, я также выявляли самого быстрого в спринте. Водители петербургского Горэлектротранса Александр Спиридонов и Алексей Степанов оказались среди лидеров как в общекомандном, так и в личном зачётах. В результате – общекомандное второе место, а также первое место у Алексея Степанова в личном зачёте среди молодых водителей до 30 лет.

Честь Санкт-Петербурга отстаивали в Гродно Александр Спиридонов из Троллейбусного парка № 2 и Алексей Степанов из Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка, отличившиеся на городском конкурсе-2022. Александр Спиридонов стал в Петербурге серебряным призёром, Алексей Степанов занял четвёртое место.

После городского конкурса водители Горэлектротранса продемонстрировали высокий профессионализм и на международном уровне. По результатам соревнования в Белоруссии петербуржцы заняли второе место в общекомандном зачёте. Кроме того, 26-летний Алексей Степанов занял первое место в личном зачёте среди молодых водителей до 30 лет, стал серебряным призёром в спринте и завоевал бронзу в личном зачёте. По словам Алексея, конкуренция на конкурсе была очень серьёзная.

«В первый день были пробные заезды, я посмотрел на уровень подготовки ребят, и что-то амбиций поубавилось. Ребята очень хорошо подготовлены, все ездят очень уверенно, особенно гродненцы, которые у себя в парке тренируются, на своей трассе. С другой стороны, волнения было меньше, чем на нашем конкурсе. Здесь только «рулёжка» была, заезды: пара трасс и спринт. А в Петербурге надо было знать и теорию хорошо, и ПДД решать на скорость, и приёмку троллейбуса рассказывать. Нас ещё так душевно, хорошо встретили, что настроение было прямо приподнятое, боевое. Теперь улыбка не сходит с лица, когда смотришь на эту кучу наград! Хочу отдельно поблагодарить наших водителей-наставников Сергея Андреева и Олега Иванова. Они нас там гоняли о-го-го как!»

Добавим, что представители Горэлектротранса соревновались на троллейбусах АКСМ-321 белорусского производства, хорошо знакомых петербургским водителям.

Одновременно с конкурсом в Гродно состоялся и Всероссийский конкурс в Омске, результаты которого стали известны в воскресенье. Санкт-Петербург достойно представили водители Троллейбусного парка № 1 Александр Лапин и Вячеслав Сулиз. В списке 36-ти лучших водителей России они заняли 11 и 12 места соответственно.

Фото: Сергей Андреев