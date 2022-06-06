«Пушкинский трамвай» вышел на улицы Петербурга в День русского языка

6 июня, в День русского языка, в России отмечают день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь Пушкинского дня России в рейс вышел трамвай, украшенный строчками из стихотворений классика, тематическими иллюстрациями и портретом поэта.

«Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия…» Эти знакомые с детства строки «Медного всадника» с книжных страниц перенеслись на борта петербургского трамвая. Так в Горэлектротрансе встречают Пушкинский день России и вместе с пассажирами признаются в любви самому красивому городу на Земле.

Как Александр Пушкин считается основоположником современного русского литературного языка, так и петербургский трамвай можно без преувеличения считать «основоположником» городской транспортной системы. Ведь именно с пуска электрического трамвая в нашем городе началось развитие по-настоящему народного и доступного общественного транспорта. Поэтому милые сердцу петербуржцев строки гармонично «отражаются» в окнах самого любимого городского транспорта и делают петербургский трамвай практически арт-объектом и ещё одной достопримечательностью в туристический период белых ночей.

«Пушкинский трамвай» можно будет встретить на видовом маршруте № 3 – он проходит по Садовой улице, пересекает Невский проспект, Троицкий и Сампсониевский мосты.

Интересно, что праздничная дата стала ещё одним источником вдохновения для творческих работников Горэлектротранса. Так, инспектор-эксперт Борис Персинен в Пушкинский день России посвятил любимому поэту такие строки:

Пушкин! Милый, добрый гений

Ты во мне всегда живой,

Как добрый ангел вдохновений

И мечтателей герой.



