С Международным днем защиты детей поздравил городской трамвай

В Международный день защиты детей петербургский Горэлектротранс выпустил на линию специальный праздничный трамвай с детской символикой. Чаще всего вагон можно будет встретить на маршруте № 21, а также на других линиях, обслуживаемых Трамвайным парком №3. Узнать "детский трамвай" несложно: борта украсили красочные изображение веселых играющих на природе детей, солнце и радуга. В эти летние дни вагон будет работать под девизом #ДетиНашеВсе.



Также 1 июня Горэлектротранс дал страт традиционному городскому конкурсу детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». В этом году конкурс пройдет в девятый раз и под эгидой 115-летия петербургского трамвая. Главная тема конкурса - «Стиляги XXI века» - посвящена изучению истории и популярности самого комфортного и модного ленинградского трамвая 50-х годов ЛМ-57 по прозвищу "Стиляга". Подробности - на сайте конкурса: https://deti.electrotrans.spb.ru/.