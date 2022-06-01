Водители троллейбуса из Петербурга намерены повторить успех на конкурсе в Белоруссии

II открытый конкурс профессионального мастерства водителей троллейбуса пройдёт в Гродно со 2 по 4 июня. Отстаивать честь Петербурга в Белоруссию отправились серебряный призёр городского конкурса-2022 Александр Спиридонов из Троллейбусного парка № 2 и Алексей Степанов из Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка, занявший 4 место.

Основная конкурсная программа в Гродно рассчитана на один день. 3 июня состоятся торжественное открытие, жеребьёвка, тренировочные заезды, а также два вида соревнований на трассе: конкурс по практическим навыкам вождения и спринт. Соревноваться конкурсанты будут на троллейбусах АКСМ-321 белорусского производства, хорошо знакомых петербургским водителям. Имена победителей станут известны в тот же день.

Организаторы также подготовили для участников насыщенную культурную программу: посещение мемориального комплекса «Курган Славы», участие в фестивале национальных культур, осмотр подворий и экскурсию по Гродно.

Отметим, что для профессионалов петербургского Горэлектротранса это уже второе участие в международном конкурсе в Белоруссии. В 2019 году водители Троллейбусного парка № 1 Вячеслав Сулиз и Антон Фадюшин заняли в Гродно второе место в командном первенстве. Кроме того, Антон Фадюшин взял серебро в личном зачёте, бронзу – в скоростном заезде, и второе место в номинации «Вождение». Вячеслав Сулиз стал серебряным призёром в номинации «ПДД». Также оба наших водителя получили дипломы как самые молодые участники соревнований.

Желаем представителям Петербурга успеха и в этом году!