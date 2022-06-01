Водители троллейбуса из Петербурга поборются за звание лучших в России

На фото: Александр Лапин и Вячеслав Сулиз (второй и третий слева) в аэропорту Омска

Сегодня в Омске открывается Всероссийский конкурс профессионального мастерства водителей троллейбуса. Санкт-Петербург представляют победители городского конкурса-2022 Вячеслав Сулиз и Александр Лапин, которые выступят на троллейбусах «Адмирал» производства ООО «ПК Транспортные системы». Современные машины этой модели широко эксплуатируются в Петербурге и хорошо знакомы конкурсантам. Итоги конкурса с призовым фондом 500 тыс. рублей станут известны в воскресенье, 5 июня.

Для участия в соревнованиях в Омск приехали 37 лучших водителей троллейбусов со всей России: от Хабаровска и Екатеринбурга до Нижнего Новгорода, Вологды и Абакана. Санкт-Петербург вновь стал самым северным городом-участником.

Петербургский Горэлектротранс представляют водители Троллейбусного парка № 1 Вячеслав Сулиз и Александр Лапин. Вячеслав отстаивает честь родного города не впервые, у него уже есть успешный опыт выступлений на высшем уровне. Вячеслав Сулиз - серебряный призёр России на соревнованиях 2016 года и обладатель IV места на Всероссийском конкурсе-2018 в Ялте. Также в его багаже вторые места в командном зачёте и в номинации «ПДД» на Международном конкурсе профессионального мастерства водителей троллейбусов в Гродно-2019. Кстати, в Белоруссии в эти же дни представляют Санкт-Петербург Александр Спиридонов (Троллейбусный парк № 2) и Алексей Степанов (Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк), они тоже лидеры петербургских соревнований.

Интересно, что на конкурсе в Омске Вячеслав встретил своих соперников по всероссийским соревнованиям, которые прошли в 2016 году в Санкт-Петербурге: Алексея Пискунова из Владимира, Тахира Оразбердиева из Стерлитамака, а также Светлану Нечепоренко. Правда, тогда Светлана выступала за Химки, а впоследствии переехала в Омск, который теперь и представляет. Есть и знакомые по конкурсу 2018-го года: например, Елена Сафронова из Екатеринбурга, которая тогда заняла за Вячеславом Сулизом следующее, пятое место. Ну, а своим главным конкурентом в этом году петербуржцы считают Тахира Оразбердиева – победителя конкурса-2018. Напомним, что бронзовым призёром стал в том году водитель петербургского Горэлектротранса - Евгений Шихин из Троллейбусного парка № 2.

Программа Всероссийского конкурса в Омске рассчитана на 4 дня. Первый день – не самый обременительный для участников, хотя и не лишённый волнения: сегодня вечером на жеребьёвке конкурсанты узнают, под какими номерами им предстоит выступать. В пятницу водителей ждут в основном теоретические испытания: на знание Правил дорожного движения, технической эксплуатации и устройства троллейбуса, должностной инструкции, основ безопасности движения и охраны труда, трудового законодательства. Также в программе второго дня – практическое задание «Приёмка троллейбуса перед выездом на линию».

Самый зрелищный этап, заезды, пройдёт в субботу, причём соревноваться участники будут прямо в центре города: конкурсная трасса организована на Соборной площади Омска, поэтому искусство «пилотажа» водителей троллейбуса смогут оценить все желающие. 4 июня конкурсантам предстоит выполнение модулей «Культура обслуживания», «Комфортное вождение» и «Вождение троллейбуса». Задания водителям хорошо известны: это «змейка», проезд над «канавой», въезд в бокс задним ходом, точный подъезд к остановочному пункту, маневрирование в ограниченном пространстве и другие упражнения.

В воскресенье планируется подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей. Желаем водителям из Петербурга успешного выступления и удачи!