14 июня Горэлектротранс проведет гарантированное собеседование в Московском районе

Петербургский Горэлектротранс приглашает стать частью команды профессионалов! 14 июня, во вторник, предприятие проведет серию гарантированных собеседований в Агентстве занятости населения Московского района. В ходе таких встреч соискателям рассказывают об открытых вакансиях и предоставляют каждому, проявившему заинтересованность в трудоустройстве, возможность сразу же пройти гарантированное собеседование у представителей Сектора по набору персонала Горэлектротранса.

Сейчас на предприятии открыто порядка ста вакансий, подавляющее большинство из них составляют рабочие профессии. Так, на предприятии востребованы слесари-ремонтники, слесари-электрики по ремонту электрооборудования, столяры строительные, монтеры пути, токари и другие. Благодаря собственному обучающему центру – Учебно-курсовому комбинату Горэлектротранса – получить эти и другие профессии можно буквально «без отрыва от производства». По части направлений в период обучения выплачивается стипендия.

С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.

Мероприятие носит регулярный характер и проводится на районных площадках Агентства занятости населения.

Дата: 14.06.2022 (вторник)

Время: 14:00-16:00

Место и адрес проведения: Агентство занятости населения Московского района

(ул. Варшавская, д. 63, к. 1)



