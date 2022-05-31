Второй этап новой модели транспортного обслуживания

Петербургский Горэлектротранс продолжит усиление маршрутов в рамках следующих этапов новой модели транспортного обслуживания (НМТО). К первому этапу НМТО, стартовавшему 1 апреля, было усилено шесть маршрутов электротранспорта: с 21 марта усилены троллейбусные маршруты №№ 11, 20, 44, с 31 марта – маршруты №№ 3, 31, 38.

На следующих этапах усиление затронет не только троллейбусные, но и трамвайные маршруты. Так, к 17 июля планируется завершить усиление трамвайных маршрутов №№ 3, 7, 20, 23, 27, 43, 45. 55, 60 и троллейбусных маршрутов №№ 16, 17, 22, 28, 29, 32.

Всего в период перехода на новую модель транспортного обслуживания будет усилен 21 маршрут электротранспорта: 12 троллейбусных и 9 трамвайных.

В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания Комитет по транспорту оптимизирует автобусную маршрутную сеть. 140 автобусных маршрутов в три этапа с 1 апреля по 15 июля будут изменены, закрыты или добавлены.

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Справка



Спланировать удобное передвижение по Петербургу в условиях новой модели транспортного обслуживания пассажиры могут:

- по районам и в целом по городу на сайте «Организатора перевозок»:

http://orgp.spb.ru/tr-2022/new-routes-regions/

- на сайте Яндекс Карт о новых маршрутах:

https://yandex.ru/web-maps/spb-transport



