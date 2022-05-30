«Петербургские магистрали»: вышел в свет майский номер газеты

Производство, история, профессиональные соревнования, музыка, фестивали, ночная жизнь культурной столицы, спорт, летний отдых, – эти разные на первый взгляд сферы жизни весеннего Горэлектротранса объединяет майский номер корпоративной газеты.

«Ночь в музее-2»: в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ ко Дню города выступил оркестр под руководством Михаила Голикова. В состав оркестра также вошли раритетные трамваи и троллейбусы, облик которых дополнял эстетику звука в индустриальном пейзаже и создавал специфическую полифонию видов искусств: музыки, старинной архитектуры и ретротранспорта.

На фестивале #SPbTransportFest состоялись выставка инновационной техники, награждение лучших водителей и парад ретротранспорта с участием нового экспоната ЯТБ-2 и «трамвайного гостя» из Дзержинска. Губернатор Александр Беглов посидел в водительском кресле нового троллейбуса «Авангард» («Транс-Альфа») поставки 2022 года. Вместе с этой троллейбусной новинкой в мае в Горэлектротранс поступили троллейбус с увеличенным автономным ходом «БКМ» с аккумуляторными батареями ООО «РЭНЕРА» («Росатом») и трамвай «Богатырь-М» производства ПК ТС.

В Горэлектротрансе назвали имена лучших водителей троллейбуса-2022. Двум из них уже знаком вкус победы, четверо едут на Всероссийский конкурс в Омске и международные соревнования в Гродно.

Заслуженные работники предприятия выступили с инициативой воссоздания при редакции «ПМ» неформального литературного объединения в виде группы рабочих корреспондентов.

Темой конкурса детского рисунка «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» стали «Стиляги XXI века». Работы принимаются по ссылке: CLCK.RU/IH9RU, подробности и условия конкурса: deti.electrotrans.spb.ru

Ознакомиться с этими и другими материалами номера, а также скачать новый выпуск можно на сайте в разделе «Пресс-служба».