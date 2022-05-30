IX конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» посвятили 115-летию трамвая. Тема – 2022: «Стиляги XXI века»

1 июня, в День защиты детей, петербургский Горэлектротранс традиционно даёт старт ежегодному конкурсу детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». В этом году его посвятили 115-летию петербургского трамвая, а в теме конкурса соединили историю и современный этап развития городского электрического транспорта. Тема-2022 звучит как: «Стиляги XXI века» и отсылает к прозвищу самого комфортного ленинградского трамвая 50-60 годов ЛМ-57. Также отдельно объявляется спецноминация «Трамвайные и троллейбусные профессии».

Главная тема конкурса «Стиляги XXI века». В год 115-летия петербургского трамвая свой «малый» юбилей встречает и модель ЛМ-57 по прозвищу «Стиляга» - ей исполняется 65 лет. Разработанный создателем школы ленинградского дизайна, знаменитым архитектором, профессором Иосифом Ваксом ЛМ-57 изначально был призван на десятки лет стать эталоном «трамвайной моды». Спустя годы стильный облик вагона ЛМ-57, украшенного хромированными элементами, всё ещё свеж, актуален и вдохновляет современных инженеров при разработке инновационных моделей XXI века. Поэтому тему конкурса в год двойного юбилея обозначили как «Стиляги XXI века».

Спецноминация «Трамвайные и троллейбусные профессии». Помимо основной темы организаторы предложили юным художникам в рамках спецноминации изучить трамвайные и троллейбусные профессии. Кто они – те люди, которые ежедневно выводят в рейсы трамваи и троллейбусы, заботятся о состоянии подвижного состава, рельсовых путей, контактной сети, а также обеспечивают бесперебойную работу на линии (диспетчеры, слесари, электрики, электромонтёры, маляры, токари...)? Победителя в спецноминации о профессиях ждёт особый приз – экскурсия в Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса с возможностью посидеть в кабине и примерить на себя роль водителя трамвая или троллейбуса.

Цель конкурса – поощрить и развить талант детей, научить ребят своими глазами видеть необычное на знакомых и привычных улицах родного города на Неве. Кроме того, привлекая внимание к городскому электротранспорту с помощью конкурса, в петербургском Горэлектротрансе во время летних каникул напоминают маленьким пешеходам и пассажирам о важности соблюдения ПДД. Лучшие работы традиционно украсят борта трамваев и троллейбусов.

Условия участия

К участию приглашаются дети в возрасте до 12 лет включительно. Рисунок может быть выполнен в любой технике (акварель, гуашь, пастель и пр.) на бумаге размера А3 или А4, главное – чтобы он был ярким и раскрывал интересный сюжет. Приём работ осуществляется в электронном виде с обязательным заполнением анкеты участника. Перед загрузкой рисунок требуется сфотографировать при хорошем свете, чётко и ровно, а лучше – отсканировать. Оригинал работы необходимо сохранить – он может потребоваться для организации выставки (будет сообщено дополнительно). Формат выставки и награждение победителей будет определяться позднее исходя из текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. Традиционно церемония награждения победителей проходит в конце августа.

Анкета участника: заполняется в электронном виде

Срок приёма работ: с 1 июня по 31 июля 2022 года

Сайт конкурса: deti.electrotrans.spb.ru

Справки по телефонам:

+7 921 395 43 13 – Дарья Тимофеева,

+7 981 831 18 90 – Александра Оноприйчук, пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»