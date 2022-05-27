Водитель троллейбуса сделал десятку «Бегом с дневником»

Первый городской благотворительный забег «Бегом с дневником» состоялся 29 мая в Приморском парке Победы в рамках официальной программы празднования Дня города. Забег был организован изданием «Петербургский дневник». По приглашению редакции газеты в забеге ко Дню города принял участие СПб ГУП «Горэлектротранс», предприятие представлял водитель Троллейбусного парка № 1 Валерий Быков.

Участие в пробеге приняли около 700 петербуржцев, которые могли выбрать дистанцию по своим силам: 5 или 10 километров. Водитель Троллейбусного парка № 1 Валерий Быков, представлявший Горэлектротранс, пробежал «десятку» за 45 мин. 23 сек.

«Результат для меня не очень хороший. В прошлом году, когда я готовился к марафону “Белые ночи”, у меня было 34 минуты только на тренировке, но потом я дважды переболел ковидом и тренировался мало, - поделился впечатлениями Валерий. - Но в целом ощущения классные, позитивные. Когда бежишь в массе, всегда ощущаешь духовную поддержку и подъём, тянет бежать быстрее. Я вообще люблю бег, уже семь лет бегаю. Бывает, еду за рулём по 39 маршруту, смотрю, кто-нибудь бежит. Прихожу с работы, надеваю кроссовки и тоже на пробежку!»

Добавим, часть собранных средств от продажи слотов организаторы побега направят Санкт-Петербургскому Детскому хоспису, а сам пробег «Бегом с дневником» планируется сделать ежегодным.