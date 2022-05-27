Ко Дню города в Василеостровском трампарке выступил оркестр под руководством Михаила Голикова

28 мая в старейшем в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта состоялся концерт Симфонического оркестра под руководством главного дирижера Михаила Голикова. В состав оркестра также вошли раритетные трамваи и троллейбусы, облик которых дополнял эстетику звука в индустриальном пейзаже и создавал специфическую полифонию видов искусств: музыки, старинной архитектуры и ретротранспорта. Симфоническая музыка в старейшем в городе трамвайном парке прозвучала в рамках сотрудничества Горэлектротранса и Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи.

Солисты Симфонического оркестра исполнили как классические мелодии, так и знакомые всем композиции из любимых кинофильмов. Концертная программа, посвященная Дню города, была выстроена по принципу «от классики до рока». В Горэлектротрансе, вспоминая прошлые выходные, назвали необычный музыкальный вечер "Ночь в музее-2".

На импровизированной сцене в сотворчестве с уникальными трамваями и троллейбусами – симфонический оркестр Филармонии для детей и молодежи под управлением главного дирижера, народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова. Программа охватила широкий спектр композиций – от классических произведений, в числе которых «Попутная песня» М. Глинки, Ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить…» Н. Римского-Корсакова, Хабанера из оперы «Кармен» Ж. Бизе, до песен из любимых кинофильмов и рока: Ария, Бутусов, Высоцкий, Розенбаум, Городницкий, Зацепин.

Петербургский Горэлектротранс и Государственную филармонию для детей и молодежи связывает доброе сотрудничество. Напомним, 15 апреля в 80-летнюю годовщину пуска блокадного трамвая совместно с Филармонией в трамваях и троллейбусах Санкт-Петербурга была организована трансляция «Ленинградской симфонии». А в 2020 году Симфонический оркестр под руководством Михаила Голикова в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ принимал участие в съемке проекта «Digital Orchestra».

Завершила вечер для молодежи композиция «Ленинградские вечера» композитора В. Соловьева-Седова на слова М. Матусовского. К слову, композитор отметил бы в этом году свое 115-летие, как и петербургский трамвай.