Первый трамвай «Богатырь-М» поставки 2022 года прибыл в Горэлектротранс

В День города в петербургском Горэлектротрансе пополнение – прибыл первый низкопольный трамвай в рамках плана поставки на 2022 год. Модель «Богатырь-М» производства ООО «ПК Транспортные системы» поступила в Трамвайный парк №7. Всего согласно контракту Горэлектротранс получит 57 трамваев ПК ТС, ещё один контракт на поставку 81 трамвая ПК ТС заключен Комитетом по транспорту.

«Богатырь-М» – двухсекционный трамвайный вагон 71-923М, модернизированная версия трамвайного вагона 71-923. В его основе – уникальная стопроцентно низкопольная поворотная эластичная тележка. Вагон является модульным, что облегчает процесс сборки. Трамвай полностью адаптирован к современным условиям эксплуатации в городе: три широких дверных проема, широкие накопительные площадки, откидная аппарель и место для инвалидной коляски с системой фиксации и системой оповещения водителя, сидячие места для пассажиров с ограниченной мобильностью, современный дизайн, просторный светлый салон. Интерьер выполнен с применением алюминиевых сплавов, что значительно снижает пожарную нагрузку трамвая, поскольку в отличие от пластика алюминий не горит.

Важной отличительной особенностей современных моделей трамваев является автономный ход. У современных петербуржцев автономный ход ассоциируется в основном с троллейбусным движением, но сейчас с уверенностью можно говорить о такой системе и на трамваях. Вагоны данной комплектации имеют до трех километров автономного хода.

Производитель позаботился и комфорте водителя, от которого зависит безопасное и качественное обслуживание сотен пассажиров. Трамвай оснащен модифицированным эргономичным креслом, новым дисплеем, системой активной и пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном.

После приемки новый вагон «Богатырь-М» будет эксплуатироваться на маршрутах седьмого трамвайного парка в Невском, Красногвардейском и Калининском районах. Трамвайный парк №7 одним из первых оснащается новым подвижным составом в рамках реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», также запланировано обновление самого парка.

Отметим, всего с начала 2022 года в рамках реализации программы развития ГЭТ законтрактовано 286 троллейбусов и 192 трамвая, поставка которых будет вестись партиями во исполнение 6 государственных контрактов.