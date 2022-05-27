Началась поставка новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом

Первый троллейбус с увеличенным автономным ходом «Белкоммунмаш» из партии поставки 2022 года с аккумуляторными батареями ООО «РЭНЕРА» («Росатом») прибыл в Петербург. Всего же согласно контракту в течение двух лет Горэлектротранс получит 97 таких машин. Обновление парка подвижного состава предприятия идёт в рамках программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее», которая также включает параллельную модернизацию инфраструктуры ГЭТ. В целом с начала года заключено 6 государственных контрактов (3 – по троллейбусам, 3 – по трамваям) на поставку современного электротранспорта в Петербург.

Развитие троллейбусной маршрутной сети Горэлектротранс связывает с возможностями применения увеличенного автономного хода. Эксплуатация троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) позволяет продлевать существующие линии электротранспорта без строительства контактной сети, таким образом экологичный троллейбусный транспорт без дополнительных затрат приходит в районы новой жилой застройки либо обеспечивает новые межрайонные связи.

Минские инновационные троллейбусы поставки 2022 года будут работать, в том числе, в Василеостровском и Петроградском районах на маршрутах, обслуживаемых Троллейбусным парком №2 и в дальнейшем на участках при развитии этих линий.

Минские троллейбусы с увеличенным автономным ходом модели 32100D серии OLGERD поставки 2022 года отличаются большей площадью низкого пола в пассажирском салоне, что позволяет более комфортно разместиться пассажирам. Кузов троллейбусов состоит из отдельных секций с унифицированными размерами. Все оконные и дверные проемы абсолютно одинаковы, что позволило провести унификацию стекол и других элементов конструкций. Но, конечно, главным их преимуществом является система автономного хода на базе современных накопителей электроэнергии – литий-ионных батарей, которые дают запас автономного хода до 20 км.

Литий-ионные аккумуляторные батареи РЭНЕРА, созданные на основе технологии NMC или литий – никель – марганец - кобальт, применяются на электротранспорте и характеризуются высокой энергоемкостью и мощностью. Безопасность батарей подтверждается проведением комплексных испытаний и большим сроком эксплуатации. Работа батареи обеспечивается в широком температурном диапазоне от минус 35 до плюс 40 градусов Цельсия с учётом российских климатических условий благодаря встроенной системе термостатирования.

Сейчас в Петербурге уже работают 160 ТУАХ разных производителей и действует крупнейшая в России маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которую Горэлектротранс будет развивать и дальше. С декабря 2017 года по ноябрь 2020 года без строительства новой инфраструктуры было организовано 9 маршрутов (№№ 2, 17, 18, 23, 32, 41, 43, 46, 47), обслуживаемых ТУАХ. Стоит отметить, что именно специалисты петербургского Горэлектротранса были одними из инициаторов создания троллейбусов с увеличенным автономным ходом в нашей стране. Первые обсуждения системы УАХ начались в 2011 году, первое испытание – весной 2013 года.

Отметим, всего с начала 2022 года в рамках реализации программы развития ГЭТ законтрактовано 286 троллейбусов и 192 трамвая, поставка которых будет вестись партиями во исполнение 6 государственных контрактов.