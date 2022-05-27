В День города в рейс вышел «Литературный трамвай»

Приятным и неожиданным сюрпризом стала дневная поездка для пассажиров трамвая № 62. На борту их ждало театрально-музыкальное погружение в празднование Дня города: живая музыка, стихи и признания в любви Санкт-Петербургу. Акцию организовали Горэлектротранс и Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский».

Звуки скрипки и гармони, увлекательные викторины на знание истории и достопримечательностей города в праздничном трамвае № 62 – все в честь Дня города, которому сегодня исполнилось 319 лет! Петербургский Горэлектротранс и Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский» в лице Молодежного креативного объединения «Молоко» и солистов ансамбля «Купчинские зори» традиционно творчески поздравляют наш город с днем рождения. В этот день на подвижном составе проходят тематические акции, одной из который ежегодно становится «Литературный трамвай».

Сегодня под аккомпанемент скрипки и гармони на борту звучали всем известные музыкальные композиции: неофициальный гимн Петербурга «Вечерняя песня» («Город над вольной рекой») композитора Василия Соловьева-Седого на стихи Александра Чуркина, «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра и др. Участникам викторины на знание нашего города были вручены памятные сувениры.

Пассажиры знают и ждут праздничный рейс. Одних привлекает завораживающие мелодии музыкальных инструментов, они всегда разные: скрипка, саксофон, гармонь… Кто-то старается прокатиться в «Литературном трамвае», чтобы услышать любимые произведения поэтов-классиков или встретить самого Петра I, ну а кто-то – чтобы посоревноваться в викторинах. Но всех объединяет одно – любовь к нашему городу и возможность принять участие в его поздравлении.