ГЭТ-детям: обновлённый детский лагерь «Зарница» приглашает на отдых!

1 июня стартует летний сезон в ведомственном детском оздоровительном лагере Горэлектротранса «Зарница», который ведёт свою историю с 1954 года. Первую смену детский лагерь примет после реконструкции. Продажа путевок на первую смену уже стартовала, на последующие три смены путёвки можно будет купить с 1 июня. Отметим, что в этом году ДОЛ «Зарница» подключён к программе детского туристического кешбэка.

Летом-2022 детский оздоровительный лагерь «Зарница», открытый после реконструкции, будет работать 4 смены. Продолжительность каждой смены – 21 день, вместимость – до 220 детей.

График смен:

1 смена - с 01.06.2022 г. по 21.06.2022 г.

2 смена - с 24.06.2022 г. по 14.07.2022 г.

3 смена - с 17.07.2022 г. по 06.08.2022 г.

4 смена - с 09.08.2022 г. по 29.08.2022 г.

Стоимость путёвки:

Без сертификата (сертификат на оплату части стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи детям работающих граждан): 50 000 рублей.

С сертификатом: 29 071, 40 рублей.

Сотрудникам СПб ГУП «Горэлектротранс» с сертификатом: 16 000 рублей.

В рамках программы детского туристического кешбэка с 31 марта до 31 августа можно получить кешбэк 50 % при оплате путёвки картой «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности держателей карт «Мир».

Продажа путёвок на 1 смену стартует с 24 по 26 мая 2022 г.

Продажа путёвок на 2, 3 и 4 смены стартует с 1 июня 2022 г.

Желающим отправить детей на отдых в «Зарницу» необходимо обращаться по телефонам:

+7 (812) 244-18-20 (доб. 6164), +7 (951) 674-17-61, Балякина Юлия Васильевна.

ДОЛ «Зарница» расположен в деревне Аньялово Всеволожского района Ленинградской области и входит в реестр оздоровительных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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