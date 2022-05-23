ДОЛ «Зарница» открывает новый летний сезон

1 июня ведомственный детский оздоровительный лагерь Горэлектротранса, расположенный в деревне Аньялово Всеволожского района, распахнёт свои двери после масштабной реконструкции, которая началась полтора года назад. Как и в 1954 году, когда только открывалась «Зарница», работали сообща: свою лепту в преображение здравницы внесли практически все парки и службы.

Дети и родители, уже знакомые с ДОЛ «Зарница», будут приятно удивлены тем, насколько изменился и похорошел лагерь. В жилых корпусах и столовой появились новые системы отопления и горячего водоснабжения, на каждом этаже проживания оборудованы туалеты, умывальники и душевые, закуплена новая мебель. В пищеблоке установлено новое современное технологическое оборудование.

Все воздушные линии электропередач демонтированы - лагерь переведён на подземное энергоснабжение. Силами ГЭТ выполнен косметический ремонт корпусов, проведены работы по общему благоустройству территории. На привычном месте встречает ребят талисман «Зарницы» - обновлённый к 65-летию лагеря троллейбус, подаренный Службой подвижного состава и приспособленный под кинозал и лекторий.

Продолжая лучшие традиции предприятия, транспортники участвовали в реконструкции детского лагеря все вместе. За каждым подразделением были закреплены определённые объекты и территория. Трудились, невзирая на должности – от простых работников до главных инженеров, главных механиков и директоров парков.

Обновлённый лагерь готов принять до 220 детей в каждую из 4-х смен продолжительностью 21 день, первая из которых традиционно откроется 1 июня. Для работников Горэлектротранса стоимость путёвки за одну смену составит с сертификатом 16 тыс. рублей (полная стоимость путёвки за одну смену составляет 50 тыс. рублей, что существенно меньше, чем в аналогичных ведомственных лагерях).

В рамках программы детского туристического кешбэка с 31 марта до 31 августа можно получить кешбэк 50 % при оплате путёвки картой «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности держателей карт «Мир».

Желающим отправить детей на отдых в «Зарницу» необходимо обращаться по телефонам:

+7 (812) 244-18-20 (доб. 6164), +7 (951) 674-17-61, Балякина Юлия Васильевна.