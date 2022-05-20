В Ночь музеев туристический трамвай в режиме шаттла совершил 9 рейсов между экскурсионными площадками

С 23 мая маршрут ретротрамвая «Первый туристический» (Т1) возвращается к своему привычному графику работы и по стандартному маршруту. Напомним, ранее он был задействован в акции «Ночь музеев», выполняя роль экскурсионного шаттла между Интерактивным центром истории метрополитена и Музеем обороны и блокады Ленинграда.

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Девять вечерних рейсов совершил Т1 в ночь с 21 на 22 мая в качестве экскурсионного трамвайного шаттла для посетителей Интерактивного центра истории метрополитена и Музея обороны и блокады Ленинграда. Маршрут экскурсионного трамвая-шаттла был объединен одной темой - победной историей Ленинграда. В салоне трамвая тоже проводили экскурсии, посвящённые теме 80-летия пуска блокадного трамвая.

После Ночи музеев туристический трамвай возвращается к своему стандартному графику работы. Напомним, туристический трамвай отправляется ежедневно от остановки Музей городского электрического транспорта» (Средний пр. В.О., 77, при выезде из ворот парка) в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00. Вечерний рейс в 19:00 добавлен с 1 мая в связи с большой популярностью в турсезон.

Продажа билетов на следующий календарный месяц открывается 20 числа текущего месяца. Билеты приобретаются онлайн на сайте: https://getmuseum.ru/T1