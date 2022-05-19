Горэлектротранс на III Международном транспортном фестивале «SPbTransportFest»

Петербургский Горэлектротранс принял участие в двухдневной программе III Международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest». Особый интерес на выставке инновационного транспорта 20 мая привлёк к себе вологодский троллейбус «Авангард» поставки 2022 года, прибывший в парк предприятия буквально на днях. Свой премьерный рейс в колонне ретротранспорта 21 мая совершил отреставрированный троллейбус 1938 года ЯТБ-2. Вячеслав Сулиз получил награду правительства города как лучший водитель троллейбуса этого года по итогам конкурса профессионального мастерства.

20 мая современные троллейбусы и трамвая приняли участие в выставке инновационного транспорта в рамках III Международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest». Абсолютной новинкой выставки стал поступивший в мае первый вологодский троллейбус «Авангард» из поставки 2022 года. Компанию ему составили: белорусский сочлененный троллейбус Vitovt Max II (за свой окрас ласково прозванный пассажирами «сгущёнкой»), уже знакомый петербуржцам «классический» троллейбус «Адмирал», а также трамваи «Богатырь М» и «Витязь М».

В рамках официальной программы состоялась церемония награждения лучших водителей общественного транспорта Петербурга. В этом году победителем конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса уже второй раз стал 34-летний представитель Троллейбусного парка №1 Вячеслав Сулиз. В июне он будет представлять Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе в Омске.

21 мая состоялся парад ретротранспорта. По улицам Петербурга проехала колонна раритетных троллейбусов и трамваев. В свой первый в XXI веке рейс вышел отреставрированный специалистами Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ троллейбус 1938 года ЯТБ-2. В этом году Горэлектротранс представил публике интерактивную игровую модель – раму ретротроллейбуса МТБ-82Д, а также познакомил с «трамвайным гостем» нашего города моторным вагоном серии Х, прибывшим из Дзержинска. Также в колонне проследовали трамваи: конка, МС-1, МС-4, МС, ЛМ-49, ЛМ-57, ЛМ-68, 68М, ГМу и троллейбусы: ЯТБ-1, МТБ-82Д, ЗиУ-5Г, ЗиУ-682Б. Закрывал колонну ГАЗ-63.